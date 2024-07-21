Ученые узнали, почему кошки любят воровать случайные вещи

Нидерландские ученые из Утрехтского университета разгадали одну из причин кошачьей клептомании – склонности воровать и прятать случайные предметы или приносить их к себе домой, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования биологи изучали поведение кошек из разных стран мира. Некоторые из них совершали до 100 краж в месяц, пишет газета The Guardian.

Ученые говорят, что обычно животные охотятся за определенными вещами. День за днем ​​они бродили по окрестностям и возвращались домой, чтобы спрятать там свою добычу. Исследователям удалось собрать внушительную коллекцию: трусы, детский кардиган, перчатки и очень много носков.

"Проанализировав известные случаи, ученые выделили несколько факторов, провоцирующих кошек на совершение краж. У этих животных маленькие желудки, поэтому они склонны запасать добычу на своей территории. Тот же инстинкт может заставить их приносить домой несъедобные предметы. Кроме того, их особенно привлекают шерстяные и пластиковые вещи, поскольку они содержат ланолин – вид животного воска", – цитирует ученых газета.

При этом, исследователи отметили, что кошки не крадут предметы в качестве подарков для своих хозяев, а делают это исключительно в своих интересах.

Среди тех животных за которыми наблюдали ученые, самым запасливым оказался кот Чарли из Бристоля. Он принес домой пластиковые игрушки, прищепки, резиновую утку, стаканы и столовые приборы.

Кот Дасти из Калифорнии совершил более 600 известных краж. Однажды он вернулся с 11 вещами за одну ночь. Его добыча включала кроксы, бейсболку и пару плавок.

Ранее ученые выяснили, почему кошки дерут мебель. Оказалось, что основная причина – стресс. Больше всего его испытывают животные, живущие с маленькими детьми.