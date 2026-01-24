Почему кошки любят смотреть в окно

Домашние кошки любят проводить много времени на подоконниках, и на это есть несколько причин, объясняют специалисты, сообщает Zakon.kz.

Даже сытые питомцы сохраняют охотничьи инстинкты: наблюдая за птицами, насекомыми или движущимися предметами за окном, кошка тренирует реакцию и реализует врожденное стремление следить за "добычей".

Кроме того, подоконник часто является самым теплым и уютным местом в доме: солнечные лучи согревают питомца и полезны для шерсти и кожи.

Фото: Zakon.kz

Для кошек, как сказано в публикации издания "Стерлеград", которые остаются дома одни, окно становится источником развлечения и помогает справляться со стрессом.

С подоконника животное ощущает контроль над территорией и чувствует себя в безопасности.

Фото: Zakon.kz

При этом специалисты напоминают о безопасности: обычные москитные сетки не выдерживают веса кошки, поэтому лучше устанавливать специальные защитные конструкции – "антикошки".

Также важно, чтобы место для отдыха было удобным и не подвергалось холодному сквозняку или перегреву.

