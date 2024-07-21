Исследователи заявили, что поездки на работу снижают уровень стресса и полезны для здоровья

Шотландские ученые и исследователи заявили о пользе поездок на работу. По их мнению, это снижает уровень стресса в организме и уменьшает риски многих заболеваний, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, выяснилось, что касается это не всех, а только тех, кто ежедневно добирается до офиса на велосипеде или пешком, пишет журнал BMJ Public Health.

"Согласно результатам исследования, физическая активность снижает риск возникновения психических или физических проблем со здоровьем. Такие данные ученые получили, обследовав 82 297 жителей Великобритании в возрасте от 16 до 74 лет. Информация включала такие показатели, как факты госпитализации, продолжительность жизни и прием лекарств для лечения психических заболеваний в период с 2001 по 2018 год. Были учтены и различные факторы, такие как возраст, пол, социально-экономический статус и расстояние до работы", – сообщается в статье.

Активные поездки на работу связаны с более низким риском раннего ухода из жизни и меньшим числом госпитализаций. Наибольшая польза наблюдалась при использовании велосипеда. Риск раннего ухода велосипедистов из жизни по любой причине был на 47% ниже по сравнению с теми, кто не использует активные способы передвижения.

"Велосипедисты также имели на 24% меньший риск госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний и на 51% меньший риск фатального рака. Однако они также в два раза чаще попадали в больницы после дорожно-транспортных происшествий", – уточняют исследователи.

При этом, если ходить на работу пешком, можно снизить риск госпитализаций по любой причине на 11% и уменьшить риск развития или обострения сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.

Авторы отмечают, что это наблюдательное исследование, и нельзя сделать однозначных выводов о причинных факторах. Также они признают различные ограничения, например, перепись отражает только один момент времени и не включает общие уровни физической активности.

В июне 2024 года в Министерстве внутренних дел рассказали казахстанцам, как защитить свой велосипед от воров. По данным ведомства, в 2023 году в стране в среднем украли 2528 единиц двухколесного транспорта, а в Астане и вовсе задержали серийного похитителя велотехники.

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