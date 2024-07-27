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Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства

лекарство, таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 09:26 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Министр подчеркнула, что расходы на здравоохранение – ключевой показатель социально-экономической политики страны.

"Перед началом закупочной кампании важно удостовериться, что цена на лекарства, установленная производителем, является приемлемой и доступной. При этом наценка локальных дистрибьюторов должна оставаться в пределах регрессивных наценок", – отметила Альназарова.

По данным ТОО "СК-Фармация", Единый дистрибьютор осуществляет закупки через долгосрочные договоры, прямые контракты, международные организации и тендеры. Доля закупок по тендеру и долгосрочным договорам с отечественными производителями составляет 88%.

По итогам конкурсных процедур в 2023 году удалось сэкономить порядка 21.5 млрд. тенге, в этом году – до 50 млрд. Тем не менее, есть случаи, когда цены на генерические или биоаналогичные препараты превышают стоимость оригинальных лекарств. В Минздраве подчеркнули, что работают над устранением таких случаев и улучшением системы ценообразования.

Для увеличения доли отечественной продукции в закупках предусмотрена поддержка по заключению долгосрочных договоров на срок до 10 лет. Однако не все производители и дистрибьюторы предоставляют скидки.

Альназарова призвала представителей фармкомпаний проявить социальную ответственность и пересмотреть цены в сторону снижения.

23 июля 2024 года министр здравоохранения на брифинге в правительстве рассказала, может ли ведомство отказаться от "СК-Фармации" в связи с прошлыми скандалами и недавней проверкой Антикора. Она подчеркнула, что с момента создания организации сэкономлено порядка 250 млрд тенге бюджетных средств.

Ранее в Антикоре поделились результатами внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация".

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