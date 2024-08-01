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Виктория Райдос дала совет представителям гороскопа на остаток лета

Виктория Райдос дала прогнозы на лето, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 06:00 Фото: Instagram/viktoriaraidos
Победительница шоу "Битва экстрасенсов", таролог и оккультист Виктория Райдос дала совет на остаток лета одному из знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она адресовала Овнам.

По ее словам, этим летом представителям знака стоит сосредоточиться на своих достижениях, но для них нужны решительные перемены. Если это вопрос работы, денег, карьеры, то необходимо повышать свою квалификацию.

"Участвуйте в самых смелых проектах, двигайтесь в сторону обучения каким-то полезным в вашей сфере навыкам. Если это личные цели, то внимательно отнеситесь к тому, что именно до сих пор вас останавливало или что вы делали не так. Немного адекватной критики к себе и заряд мотивации помогут вам, друзья мои, поставить не просто цели, а сформулировать свои задачи. Внимательнее относитесь к вопросам своих трат и не поддавайтесь на импульс: "Мне срочно нужна эта вещь!". Участница шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос

Профессиональные астрологи составили прогноз на 1 августа 2024 года. Представителей одних созвездий разочаруют определенные события, но звезды предлагают взглянуть на неприятности иначе.

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