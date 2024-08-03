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Психиатр объяснил какие люди выбирают абьюзивные отношения

Как выйти из абьюзивных отношений, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 07:09 Фото: pixabay
Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал как выйти из абьюзивных отношений. По словам эксперта, есть люди, которым нравятся такие отношения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал психиатр в беседе с Радио 1, есть люди, которым хорошо только тогда, когда им плохо.

"Когда 20 лет назад я начинал работать на телефоне доверия, нам часто звонили жертвы домашнего насилия. Они были избиты, убегали, им помогали, но они обратно возвращались в эти отношения, как итог их калечили или убивали". Психиатр и сексолог Александр Теслер

По словам специалиста, причин по которым существуют такие отношения много. Некоторые боятся, что их дети останутся без отца, другие – что у них не будет средств к существованию.

Сексолог добавил, что человеку, который находится в абьюзивных отношениях из-за денег, стоит подумать, может ли он самостоятельно обеспечить себя.

"Проблемы выйти из таких отношений нет, есть проблема принять решение", – заключил он.

Ранее психотерапевт Шерил Гроскопф из США заявил о том, что зацикленность на отслеживании ежедневно совершаемых шагов может повысить уровень стресса и тревоги, а также привести к орторексии.

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