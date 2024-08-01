Почему вредно увлекаться подсчетом шагов
Как пишет издание Health News, мода шагомеры и фитнес-браслеты сама по себе неплоха и даже полезна. К примеру, это помогает людям оставаться физически активными и поддерживать здоровый вес. Кроме того, ходьба снимает стресс и улучшает настроение.
Главное, отмечает врач, не пытаться соответствовать недостижимым стандартам активности. Постоянное беспокойство о количестве шагов не только не приносит пользы здоровью, но и усугубляет тревогу. По словам Гроскопф, привычка ежедневно контролировать достижение цели подвижности заставляет организм вырабатывать гормоны стресса, такие как кортизол. Это может негативно повлиять на физическое и психическое благополучие.
Эксперт говорит, что чрезмерное увлечение прогулками и тренировками может спровоцировать развитие нервной орторексии – навязчивой одержимости здоровым образом жизни.
Кроме того, врач посоветовала ориентироваться на установленные "нормы" активности, а на сигналы организма. При сильной усталости лучше отдохнуть, однако потребность в движении также не стоит игнорировать.
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