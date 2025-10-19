#АЭС в Казахстане
Названы тревожные сигналы абьюзивных отношений

пара, отношения, психолог, абьюз, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 01:54 Фото: pixabay
Психолог клиники ментального здоровья "Аксона" Светлана Киреенко объяснила, по каким признакам можно на раннем этапе понять, что партнёр склонен к абьюзивному поведению, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, абьюзеры часто производят впечатление идеальных партнеров – внимательных, пунктуальных и заботливых. Однако вскоре их поведение меняется: они начинают критиковать, изолировать избранника от близких, контролировать общение, финансы и внешний вид.

"Абьюзеры часто педантичны, и на начальном этапе отношений они кажутся идеальными партнерами. Но очень быстро они начинают критиковать избранника, изолируют его от родных и друзей, устанавливают тотальный контроль над кругом его общения, финансами и внешним видом", – отметила Киреенко.

Психолог подчеркнула, что главный инструмент абьюзера – не агрессия, а гиперконтроль. Среди тревожных сигналов – стремление слишком быстро начать совместную жизнь, навязывание множества правил, чрезмерная ревность и постоянный контроль.


"Если партнер час кричит из-за носка, упавшего за диван, – это ненормально. В таких случаях правильно обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту", – добавила эксперт.

Ранее врач рассказала, как понять, что вы пьете слишком много кофе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
