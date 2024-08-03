Казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели

Казахстанские спасатели опубликовали небольшой свод правил, который позволит защитить детей от непредвиденных травм и гибели, сообщает Zakon.kz.

Чтобы сохранить ребенку жизнь, спасатели советуют обращать внимание на следующие моменты:

Не оставлять детей одних дома.

Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте.

Для предотвращения выпадения детей из окон многоэтажных домов отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Жизненно необходимо проводить с детьми беседы, рассказывать им об опасностях и их предотвращении.

Организация досуга также решает вопросы детского травматизма.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию.