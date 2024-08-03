Казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели
Фото: pexels
Казахстанские спасатели опубликовали небольшой свод правил, который позволит защитить детей от непредвиденных травм и гибели, сообщает Zakon.kz.
Чтобы сохранить ребенку жизнь, спасатели советуют обращать внимание на следующие моменты:
- Не оставлять детей одних дома.
- Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте.
- Для предотвращения выпадения детей из окон многоэтажных домов отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
- Жизненно необходимо проводить с детьми беседы, рассказывать им об опасностях и их предотвращении.
Организация досуга также решает вопросы детского травматизма.
Ранее в Министерстве просвещения Казахстана напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию.
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