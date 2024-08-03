Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели

Насилие над детьми, дети, ребенок, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 08:15 Фото: pexels
Казахстанские спасатели опубликовали небольшой свод правил, который позволит защитить детей от непредвиденных травм и гибели, сообщает Zakon.kz.

Чтобы сохранить ребенку жизнь, спасатели советуют обращать внимание на следующие моменты:

  • Не оставлять детей одних дома.
  • Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте.
  • Для предотвращения выпадения детей из окон многоэтажных домов отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
  • Жизненно необходимо проводить с детьми беседы, рассказывать им об опасностях и их предотвращении.

Организация досуга также решает вопросы детского травматизма.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию. 

Читайте также

Как выйти из абьюзивных отношений
Психиатр объяснил, какие люди выбирают абьюзивные отношения
Астрологический прогноз на 3 августа 2024
Звезды знают: гороскоп на 3 августа 2024
советы, врач
Почему вредно увлекаться подсчетом шагов
Аксинья Титова
2024 год Досуг Спасатели Здоровье Смертность Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: