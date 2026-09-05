В Щучинске спасатели через окно проникли в квартиру к запертым детям

В Щучинске спасатели помогли двум маленьким детям, которые оказались запертыми в квартире многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

На помощь выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Чтобы попасть внутрь, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились из окна пятого этажа на четвертый и проникли в квартиру.

Внутри находились дети трех и четырех лет. Они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили родителям не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

Ранее спуск в погреб закончился вызовом спасателей для жителя Алматинской области.