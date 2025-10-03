#АЭС в Казахстане
Советы

90% людей говорят их каждый день: известный экстрасенс назвала фразы, приносящие несчастье

экстрасенс Виктория Райдос, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:44 Фото: Instagram/viktoriaraidos
Известный российский экстрасенс, звезда и победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос перечислила фразы, которые, по ее мнению, программируют несчастье, сообщает Zakon.kz.

Райдос уверена, что есть пять фраз, которые программируют несчастье на всю жизнь, и 90% людей говорят их каждый день. Это:

Я устала/устал

"Программирует хроническую усталость". Экстрасенс Виктория Райдос

Нет денег

  • Эти слова, по словам Райдос, блокируют денежный поток.

Как всегда

"Закрепляет негативные сценарии". Виктория Райдос

У меня ничего не получается – программирует неудачи.

Ну что ж, не судьба

  • Блокирует все возможности

Ясновидящая также посоветовала, что нужно говорить вместо этих фраз:

  • Я отдыхаю.
  • Деньги ко мне идут.
  • В этот раз все по-другому.
  • Все получится.
  • Все возможно.

Ранее астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые обладают качествами, помогающими привлекать богатство. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
