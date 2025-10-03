90% людей говорят их каждый день: известный экстрасенс назвала фразы, приносящие несчастье
Фото: Instagram/viktoriaraidos
Известный российский экстрасенс, звезда и победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос перечислила фразы, которые, по ее мнению, программируют несчастье, сообщает Zakon.kz.
Райдос уверена, что есть пять фраз, которые программируют несчастье на всю жизнь, и 90% людей говорят их каждый день. Это:
Я устала/устал
"Программирует хроническую усталость". Экстрасенс Виктория Райдос
Нет денег
- Эти слова, по словам Райдос, блокируют денежный поток.
Как всегда
"Закрепляет негативные сценарии". Виктория Райдос
У меня ничего не получается – программирует неудачи.
Ну что ж, не судьба
- Блокирует все возможности
Ясновидящая также посоветовала, что нужно говорить вместо этих фраз:
- Я отдыхаю.
- Деньги ко мне идут.
- В этот раз все по-другому.
- Все получится.
- Все возможно.
