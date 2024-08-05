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5-11 августа: какой будет эта неделя для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 5-11 августа 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 07:58 Фото: pixabay
Российские астрологи составили прогноз на текущую неделю для всех знаков зодиака. Она будет самой сложной за все лето, поскольку именно 5 августа начинает движение ретроградный Меркурий. Его движение не затронет только три знака. Остальным придется потерпеть, сообщает Zakon.kz.

Овен

По данным газеты Аргументы и факты, Овны на этой неделе захотят максимально открыться миру. Будьте осторожнее: на фоне такой активности может случиться нервный срыв. Во вторник наведите порядок на работе или дома, закончите те дела, которые давно откладывали. В четверг не поддавайтесь упадническому настроению.

Телец

Неделя Тельцам предстоит разнообразная по эмоциям и событиям. В четверг можно потратить деньги на себя, это вложение будет полезным и сполна окупится. В конце недели могут внезапно нагрянуть родственники, которых вы недолюбливаете, кроме того, вероятны неожиданные проверки на работе, а на дорогах образуются пробки там, где их никогда не было.

Близнецы

Звезды предупреждают, что Близнецам предстоит непростая неделя. Высока вероятность ссор и конфликтов. Возможно, на почве этого придется расстаться с кем-то из деловых партнеров. Будут отменяться встречи и заходить в тупик переговоры, может сорваться давно запланированная поездка. На фоне этих неурядиц уделяйте больше времени себе.

Рак

Уже в начале недели велика вероятность что у Раков начнутся неприятности из-за чужих ошибок. Скорее всего, вам придется потратить время на дела, которые совсем не входят в круг ваших обязанностей. В среду воздержитесь от ворчания при начальстве, иначе можно лишиться и места. В пятницу возможны сюрпризы на любовном направлении: звезды приведут к вам человека, с которым у вас полная совместимость.

Лев

У Львов будет счастливая и очень удачная неделя. На работе все начнет складываться, как вы давно хотели. Особо удачно дела пойдут у представителей творческих профессий. Отношения с близкими могут выйти на новый уровень взаимопонимания, вам в радость будет вместе приготовить ужин, пообщаться на разные темы или совершить совместную прогулку.

Дева

Звезды рекомендуют Деве на текущей неделе особое внимание обратить на здоровье. Высок риск травм или обострения хронических заболеваний. В понедельник старайтесь сдерживать эмоции, чтобы не довести ситуацию до открытого конфликта. В среду и четверг есть вероятность спонтанных поездок. Во второй половине недели настроение резко поменяется на философское и вы захотите переместиться из реальной жизни в виртуальную.

Весы

У Весов уже в понедельник и вторник появится возможность выкрутиться из неприятной ситуации, в которую вы попали на прошлой неделе. Вполне вероятно, что один из коллег решит вам помочь и окажет моральную и материальную помощь. Среда крайне благоприятна для начала нового проекта, который самым благодатным образом отразится на вашем психологическом состоянии. В выходные дни не исключены финансовые затруднения, так что не стоит совершать необдуманные покупки и давать в долг.

Скорпион

Скорпионы, начните неделю с пересмотра планов и целей на предмет их актуальности. Вы сможете увидеть, какие из них реальны, а какие лучше отложить надолго. Во второй половине недели высока вероятность знакомства с единомышленником, который разделяет ваши интересы, движется тем же путем, пользуется такими же методами. 

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могу столкнуться с сильным сопротивлением на пути к желаемым целям. Положиться на близких или друзей не вариант, в этом вопросе вы можете рассчитывать только на себя. Во вторник и среду проявите настойчивость и результаты не заставят себя долго ждать. Среда – хороший день, чтобы заняться образованием. Пятница – благоприятное время для творчества.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам в первой половине недели сосредоточиться на деловой жизни. Во вторник смело проявляйте инициативу на работе. Озвучьте предложение, которые давно вынашивали. Благодаря коллегам и начальству вы можете продвинуться на более высокую должность. Вторую половину недели ваше внимание также будут занимать материальные вещи – заработки и покупки.

Водолей

У Водолеев неделя будет полна активностей. Разве что понедельник подойдет для отдыха и уединения, а потом начнется активность. К вам будут поступать неожиданные звонки, предложения, новости. В четверг и пятницу подтяните все бытовые дела.

Рыбы

Для Рыб неделя предстоит насыщенная, хотя и не самая простая. С понедельника по среду вас ждет много важных и знаковых событий. Во второй половине недели будьте осторожны со здоровьем, избегайте нервных перегрузок и регулярно занимайтесь спортом.

Ранее астрологи составили гороскоп на понедельник, 5 августа. Они рассказали каким будет этот день для представителей всех знаков зодиака.

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