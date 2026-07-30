Причины медленной зарядки телефона назвали специалисты

Смартфон может медленно заряжаться из-за изношенного аккумулятора или неподходящих аксессуаров. Пояснение дали иностранные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Снижение скорости зарядки происходит из-за нескольких проблем, передает издание BGR.

Первая причина замедления процесса кроется в зарядном устройстве, которое не может обеспечить необходимую пропускную способность. В этом случае надо заменить провод или адаптер питания. А лучше – и то и другое.

При выборе аксессуаров для зарядки специалисты рекомендуют обращать внимание на производителя, качество и технические показатели устройства.

Большое значение играет и состояние батареи: если она изношена, то контроллер в телефоне может намеренно снижать подаваемую мощность, чтобы аккумулятор окончательно не сломался.

Важно не допускать перегрева и переохлаждения телефона, отметили эксперты.

Ранее специалисты рассказали, как заставить старый смартфон работать быстрее.