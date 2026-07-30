Причины медленной зарядки телефона назвали специалисты
Снижение скорости зарядки происходит из-за нескольких проблем, передает издание BGR.
Первая причина замедления процесса кроется в зарядном устройстве, которое не может обеспечить необходимую пропускную способность. В этом случае надо заменить провод или адаптер питания. А лучше – и то и другое.
При выборе аксессуаров для зарядки специалисты рекомендуют обращать внимание на производителя, качество и технические показатели устройства.
Большое значение играет и состояние батареи: если она изношена, то контроллер в телефоне может намеренно снижать подаваемую мощность, чтобы аккумулятор окончательно не сломался.
Важно не допускать перегрева и переохлаждения телефона, отметили эксперты.
Ранее специалисты рассказали, как заставить старый смартфон работать быстрее.