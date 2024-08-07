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Где можно увидеть метеоритный "ливень" в августе 2024 года

Космические явления, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 07:01 Фото: pixabay
С 11 по 13 августа в Казахстане можно увидеть метеорный поток Персеиды. Правда, не везде, сообщает Zakon.kz.

Чтобы стать свидетелем удивительного космического явления Персеиды, необходимо добиться максимального обзора. По информации Nasa, это явление происходит, когда Земля проходит через поток обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля.

Мелкие частицы кометы сгорают при входе в атмосферу, создавая яркие светящиеся полосы на небе. Метеоры кажутся исходящими из одной точки в созвездии Персея, откуда и происходит название потока.

Персеиды лучше всего видно в местах с минимальным освещением. Так что из города это явление наблюдать практически невозможно. Лучше всего выбрать темное место вдали от городских огней или отправиться за город на равнинную местность.

В горах Персеиды также будут недосягаемы для казахстанцев.

Ранее астрологи составили зодиакальный прогноз на 7 августа 2024. Этот день будет насыщенным для всех знаков.

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