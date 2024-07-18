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Увидеть падающую звезду: с 17 июля в ночном небе можно наблюдать за Персеидами

Увидеть падающую звезду: с 17 июля в ночном небе можно наблюдать за Персеидами, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 05:12 Фото: NASA
Астрономы напомнили, что 17 июля начало активности метеорного потока Персеиды - одного из самых зрелищных астрономических событий года, сообщает Zakon.kz.

Звездопад начался накануне, а завершится 24 августа. Пик придётся на 12-13 августа: именно в эти дни метеоры будут самыми яркими. 

Метеорный поток назван так потому, что источник кометы (так называемый радиант) расположен в зоне созвездия Персея. В начале лета это скопление звёзд частично скрыто за горизонтом. Зато ближе к концу ноября оно хорошо видно на ночном небе. Самая яркая звезда Персея – сверхгигант под названием Мирфак – светит в десять тысяч раз ярче нашего Солнца. 

Достигая своего пика, Персеиды считаются одним из самых обильных метеорных потоков. В это время в атмосферу Земли попадает около 100 метеоров в час. В 2024 году пик звездопада ожидается с 18 до 22 часов 12 августа. 

Яркость метеорного потока Персеиды позволяет видеть его даже невооружённым глазом. Но будет ещё лучше, если вы захватите бинокль. 

Звездопад Персеиды не только красивое, но и важное событие для научного сообщества. Изучение метеоров помогает ученым узнать больше о начальном состоянии Солнечной системы и процессах, происходящих в верхних слоях атмосферы Земли.

Ранее мы писали про метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей, который достигает максимума действия в ночь с 30 на 31 июля.

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