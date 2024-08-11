Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин

Психологи подготовили советы для девушек, которые находятся на пути к обретению уверенности в себе. Они назвали их основные черты, сообщает Zakon.kz.

Они ценят заботу о себе

Как считают психологи Super, уверенные в себе женщины понимают: забота о себе – это не привилегия, а необходимость. Будь то регулярные физические упражнения, здоровое питание, практика осознанности или просто отдых и подзарядка.

Они готовы к переменам

Гибкость и знания помогают адаптироваться в любой ситуации. Ведь перемены – это неотъемлемая часть жизни, а попытка держаться за старое – лишь пустая трата энергии. Так что готовность адаптироваться явный признак их внутренней силы и уверенности.

Они радуются своим достижениям

Женщины с адекватной самооценкой осознают важность собственных достижений независимо от их масштаба и умеют праздновать свои победы. При этом хвастовства от них не дождешься.

Они не боятся быть самими собой

Уверенные в себе женщины не носят масок понимают, что кратчайший путь к личному счастью – это быть собой: жить как нравится во всех мелочах и нюансах. Не сдаться под натиском стереотипов под силу лишь тем, кто осознает ценность собственной индивидуальности.

Они не ищут одобрения

Мы не можем угодить всем и каждому – и это совершенно нормально. При этом умение отстаивать свое мнение и свой выбор не имеет ничего общего с безразличием и "глухотой" к советам и отзывам со стороны. Все же принимать критику к сведению совсем не то же самое, что жить ради того, чтобы ее не было.

Они устанавливают границы

Но уверенные в себе женщины имеют четкое представление о своих личных границах, уважают собственные потребности и время. Границы – это не о проявлении эгоизма, а о стремлении к самосохранению.

Ранее исследование специалистов университета Чарльза Стерта в Австралии показало, что семь-восемь минут в TikTok могут ухудшить восприятие собственного тела у женщин.

