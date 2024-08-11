Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
Они ценят заботу о себе
Как считают психологи Super, уверенные в себе женщины понимают: забота о себе – это не привилегия, а необходимость. Будь то регулярные физические упражнения, здоровое питание, практика осознанности или просто отдых и подзарядка.
Они готовы к переменам
Гибкость и знания помогают адаптироваться в любой ситуации. Ведь перемены – это неотъемлемая часть жизни, а попытка держаться за старое – лишь пустая трата энергии. Так что готовность адаптироваться явный признак их внутренней силы и уверенности.
Они радуются своим достижениям
Женщины с адекватной самооценкой осознают важность собственных достижений независимо от их масштаба и умеют праздновать свои победы. При этом хвастовства от них не дождешься.
Они не боятся быть самими собой
Уверенные в себе женщины не носят масок понимают, что кратчайший путь к личному счастью – это быть собой: жить как нравится во всех мелочах и нюансах. Не сдаться под натиском стереотипов под силу лишь тем, кто осознает ценность собственной индивидуальности.
Они не ищут одобрения
Мы не можем угодить всем и каждому – и это совершенно нормально. При этом умение отстаивать свое мнение и свой выбор не имеет ничего общего с безразличием и "глухотой" к советам и отзывам со стороны. Все же принимать критику к сведению совсем не то же самое, что жить ради того, чтобы ее не было.
Они устанавливают границы
Но уверенные в себе женщины имеют четкое представление о своих личных границах, уважают собственные потребности и время. Границы – это не о проявлении эгоизма, а о стремлении к самосохранению.
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