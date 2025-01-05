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Советы

Признаки того, что вас разлюбили, назвала психолог

Психолог назвала признаки того, что партнер вас разлюбил, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 10:31 Фото: pixabay
Психолог Адиля Бурова перечислила некоторые изменения в поведении партнера/партнерши, по которым можно понять, что к вам охладели, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, одним из таких признаков служит появившееся раздражение по мелочам, перетекающее в жесткую критику, негатив даже из-за мелочей. То, что устраивало раньше, перестает удовлетворять. Исчезает тактичность в высказываниях, прослеживается желание сделать больно другому.

Вместе с чувствами отношения покидает тактильность – объятия, прикосновения, поцелуи. Когда не любишь человека, его не хочется обнимать. Зрительный контакт тоже уходит или его становится гораздо меньше. Если вы стараетесь смотреть в глаза партнеру, он может начать отводить взгляд, приводит "Подмосковье сегодня" слова Буровой.

Общение в таких парах становится скудным, заканчиваются общие темы для разговоров. По словам эксперта, общие интересы, которые некогда могли быть в отношениях, начнут расходиться, бесед на их счет станет меньше.

"Формируется поле, в котором очень легко внутри пары переключить внимание на кого-то внешнего", – рассказала психолог.

Вместе с чувствами уходят поддержка и защита со стороны партнера, пространство между людьми перестает быть безопасным. Кроме того, разлюбив, человек может не выполнять обещания, потому что больше не видит ценности в том, кого когда-то считал значимым.

"Нет важности и ценности этого человека рядом", – подчеркнула специалист.

Становится неважно, что говорит партнер. Чувства уходят, и следом пропадает желание услышать другого человека, разобраться в отношениях.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что в отношениях важно уметь правильно критиковать друг друга, и дала по этому поводу ряд советов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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