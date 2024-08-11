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Можно ли купаться и принимать душ в контактных линзах, рассказали врачи

глаза, контактные линзы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 13:01 Фото: pixabay
Российский врач-офтальмолог Шахло Махкамова рассказала, можно ли купаться, принимать душ и нырять в контактных линзах, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Аif.ru доктор пояснила, что купание и принятие ванны не влияют на качество контактных линз и не несут вреда, но нужно избегать сильного напора воды. Если речь идет о море, то стоит подумать о защите линз.

"Если вы планируете просто принять душ или ванну, можно не снимать линзы. Но надо помнить, что сильный напор воды, который направляется в лицо, может их смыть", – объяснила врач.

Морская вода может повредить микропленку на поверхности линз, из-за чего могут возникнуть сухость и воспаление глаз. Поэтому при купании в море нужно надеть маску или очки для плавания. Лучше всего для контакта с водой выбирать однодневные линзы. После купания нужно закапать увлажняющие капли, поменять линзы на новые и закапать еще раз.

Также нежелательно нырять в линзах, чтобы избежать инфекций глаза. А ходить в баню можно только в однодневных линзах, которые нужно сменить после выхода из парной. Многоразовые линзы могут деформироваться из-за высоких температур.

Ранее врачи рассказали о пяти привычках, которых нужно избегать, если вы хотите сохранить здоровье глаз в любом возрасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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