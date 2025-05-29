Врач объяснила, почему не стоит принимать душ сразу после еды

Испанский врач Сара Марин Бербелл предостерегла от привычки принимать душ вскоре после приема пищи, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Vanitatis она пояснила, что это может негативно сказаться на процессе пищеварения и общем самочувствии.

Как объяснила специалист, после еды организм направляет кровоток к органам пищеварения, чтобы переработать поступившую пищу. Однако во время душа – особенно горячего – кровоснабжение перераспределяется: значительная часть крови направляется к коже для терморегуляции. Это может нарушить нормальный процесс пищеварения, спровоцировать тяжесть, изжогу или головокружение.

Бербелл отметила, что подобная реакция может проявляться по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но в целом она рекомендует делать перерыв между приемом пищи и водными процедурами. Оптимально – подождать от 30 до 60 минут перед тем, как отправляться в душ. Особенно важно учитывать это в жаркую погоду, когда желание охладиться или освежиться возникает чаще.

По словам врача, лучшая стратегия – дать организму время переварить еду в комфортных условиях без лишних нагрузок.

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