#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.26
574.75
6.46
Советы

Врач объяснила, почему не стоит принимать душ сразу после еды

душ, здоровье, врач , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 22:37 Фото: pixabay
Испанский врач Сара Марин Бербелл предостерегла от привычки принимать душ вскоре после приема пищи, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Vanitatis она пояснила, что это может негативно сказаться на процессе пищеварения и общем самочувствии.

Как объяснила специалист, после еды организм направляет кровоток к органам пищеварения, чтобы переработать поступившую пищу. Однако во время душа – особенно горячего – кровоснабжение перераспределяется: значительная часть крови направляется к коже для терморегуляции. Это может нарушить нормальный процесс пищеварения, спровоцировать тяжесть, изжогу или головокружение.

Бербелл отметила, что подобная реакция может проявляться по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но в целом она рекомендует делать перерыв между приемом пищи и водными процедурами. Оптимально – подождать от 30 до 60 минут перед тем, как отправляться в душ. Особенно важно учитывать это в жаркую погоду, когда желание охладиться или освежиться возникает чаще.

По словам врача, лучшая стратегия – дать организму время переварить еду в комфортных условиях без лишних нагрузок.

А о том, кому нужно с осторожностью летать на самолетах, можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мошенники маскируются под банки: как не попасться на фишинг
Советы
17:22, Сегодня
Мошенники маскируются под банки: как не попасться на фишинг
Почему морщины появляются раньше у тех, кто любит сладкое
Советы
12:12, Сегодня
Почему морщины появляются раньше у тех, кто любит сладкое
С какого возраста казахстанцы могут получить водительские права
Советы
11:48, Сегодня
С какого возраста казахстанцы могут получить водительские права
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: