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Как долго можно хранить арбуз

как долго можно хранить арбуз, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:22 Фото: рixabay
Диетолог Анастасия Тараско рассказала, как долго можно хранить спелый арбуз, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, бахчевые могут храниться до четырех-шести месяцев при надлежащих условиях, транспортировке и реализации.

"Если арбуз был собран в августе, то он вполне может храниться до ноября. Это не противоречит установленным нормам и правилам. Другой вопрос, что при покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха. Кора должна быть целой и сухой, а условия хранения должны быть подходящими", – заявила Тараско интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По ее словам, помещение, в котором хранятся ягоды, должно быть проветриваемым и обрабатываться.

"Соответственно, нет понятия переспелого арбуза. Он может быть просто уже гнилой или с плесенью. Конечно, такая ягода не подлежит употреблению. Это может случиться и в августе, и сразу через неделю после урожая. Поэтому потребитель, конечно, может потребовать документы о перевозке и хранении продукта, но и сам должен обратить внимание на внешний вид", – подчеркнула диетолог.

Если арбуз имеет признаки гнили или повреждений, он может вызвать пищевую токсикоинфекцию.

Ранее мы писали о том, можно ли есть арбуз вместе с семечками.

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