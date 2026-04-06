Смотрите осторожно – врач рассказала, чем опасны фильмы ужасов

Просмотр фильмов ужасов вызывает эффект "замирания" сердца, который имеет медицинское объяснение. Кардиолог Кристина Вульф предупреждает: для одних адреналин – это драйв, а для людей с патологиями такой сеанс может закончиться экстренным вызовом врачей, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание "Газета.Ru", то самое чувство, когда сердце словно спотыкается или делает паузу, врачи называют экстрасистолией. Это внеочередные сокращения сердечной мышцы, которые возникают в ответ на резкий выброс гормонов или эмоциональное напряжение.

"Экстрасистолия – нормальная реакция на стресс или любую эмоциональную ситуацию. Проблемы возникают только в том случае, если таких перебоев в работе сердца становится слишком много", – объясняет Кристина Вульф.

В момент испуга наш организм активирует древние механизмы выживания. Даже если мы понимаем, что монстр на экране не настоящий, мозг отдает команду на выброс адреналина, что неизбежно меняет ритм работы сердечно-сосудистой системы.

Один из главных вопросов любителей острых ощущений: способен ли фильм ужасов довести до инфаркта? Здесь врачи проводят четкую грань между здоровыми людьми и теми, у кого уже есть хронические заболевания.

По словам эксперта, у здорового человека просмотр даже самого страшного фильма не может спровоцировать патологий сердца. Организм быстро справляется со всплеском эмоций и возвращается к норме. Однако при наличии патологий ситуация иная. Если у зрителя уже есть диагностированное заболевание или целый букет факторов риска (от курения до высокого уровня холестерина), чрезмерная эмоциональная нагрузка способна стать тем самым "пусковым крючком" для обострения.

Врачи не выделяют хорроры в какую-то особую категорию запрещенных развлечений, но призывают к благоразумию тех, чей диагноз подтвержден документально. Кардиолог отмечает, что для определенных категорий пациентов эмоциональные потрясения (включая кино) становятся дополнительным фактором риска.

В зону внимания попадают люди с:

ишемической болезнью сердца;

артериальной гипертонией (высоким давлением);

некоторыми клапанными пороками сердца;

повышенной эмоциональной возбудимостью.

"У людей с подтвержденным сердечно-сосудистым диагнозом такие потрясения могут спровоцировать скачок давления или резкое повышение пульса, что негативно сказывается на состоянии системы", – подчеркивает врач.

Для здоровых людей, которые осознанно идут в кино "пощекотать нервы", такие эпизодические встряски не несут вреда. Если человеку нравится испытывать страх в безопасной обстановке, его организм воспринимает это как своеобразную тренировку эмоциональной системы, которая завершается чувством расслабления после финала. Однако с медицинской точки зрения говорить о прямой "пользе для сердца" от испуга не приходится – это скорее вопрос психологического комфорта и личных предпочтений.

Важно уметь отличать обычное волнение от состояния, угрожающего жизни. У здорового человека любые симптомы, возникшие на фоне эмоций (так называемая психосоматика), проходят бесследно за несколько минут после того, как раздражитель исчез. Если же неприятные ощущения затянулись, пора принимать меры.

"Если симптомы сохраняются дольше получаса, особенно если появилась давящая и жгучая боль посередине груди, нужно вызвать скорую помощь", – предупреждает Кристина Вульф.

Тем, кто уже является пациентом кардиолога, врач рекомендует не дожидаться кризиса, а заранее обсудить со своим лечащим доктором план действий: какие препараты принять при перебоях в ритме и какие симптомы в вашем конкретном случае требуют немедленного звонка в 03.

Просмотр хорроров – это индивидуальный выбор, который требует честного ответа на вопрос о состоянии своего здоровья. Если вы здоровы и любите этот жанр, кратковременные "замирания" сердца не должны вас пугать. Но если за плечами есть история кардиологических заболеваний, стоит помнить, что экранный стресс для сердца абсолютно реален.

Ключевым фактором безопасности остается время: любые перебои в ритме или боли, которые не проходят в течение 30 минут, – это сигнал к тому, что пора прекратить самонаблюдение и обратиться к профессионалам.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили скрытую угрозу дефицита кальция.