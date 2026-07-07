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Советы

Почему слишком красивый ранний арбуз может оказаться опасным

арбуз, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:01 Фото: pixabay
Как выбирать правильный ранний арбуз? Об этом рассказала российский диетолог-нутрициолог Софья Кованова, сообщает Zakon.kz.

Как отметила она в беседе с aif.ru 7 июля 2026 года, ранние арбузы манят покупателей алой сахарной мякотью.

"Ранние арбузы употреблять в пищу можно. Лучше отказаться от сверхспелых на вид. Слишком красивые арбузы с сухим хвостиком, похожие на традиционные поздние, могут таить опасность, связанную с нарушением условий выращивания и хранения", – подчеркнула Софья Кованова.

Кожура арбуза, как пояснила специалист, должна быть плотной, без дефектов. По ее словам, нужно избегать надрезов, вмятин, обращать внимание на ровность цвета.

"Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые – нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат – не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется", – заявила Софья Кованова.

Нужно, как добавила диетолог, обратить внимание на то, как поведет себя арбуз, когда его разрежут.

"Если при надрезе сильно темнеет, пенится – такой арбуз лучше не есть никому", – заключила Софья Кованова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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