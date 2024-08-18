Психолог: как понять, что партнер вам изменяет и что с этим делать

Психологи объясняют: в случае неверности все люди могут вести себя по-разному. Представляем вашему вниманию советы специалиста на Zakon.kz.

Как утверждает российский психолог Марина Травкова, иногда партнеры отмечают, что:

на телефоне другого появился пароль или что его начали класть лицевой частью вниз;

партнер стал позже приходить с работы, подозрительно часто ходить за хлебом, подолгу запираться в ванной;

иногда изменяющий, наоборот, может начать оказывать больше внимания: дарить цветы, делать комплименты, проявлять сексуальную активность.

Все перечисленное может сигнализировать о том, что вам изменяют.

При этом психолог отмечает, что вопрос "Как определить, что партнер мне изменяет?" задают люди, которым очень хочется проконтролировать действительность. Но это никогда не получится, потому что от измены никто не застрахован.

Поэтому психолог советует:

Не следить за человеком и не находить 34 признака, что вам изменяют. Это трата сил и энергии. Жить своей интересной жизнью, укреплять себя. Наблюдать за тем, что происходит в вашем поле. Если вы знаете, что такое доверие в отношениях, то вы просто почувствуете, что произошла утечка интимности. В таком случае просто спросите у партнера прямо, озвучив свои опасения.

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