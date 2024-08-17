Врач перечислила признаки послеродовой депрессии, на которые нужно обратить внимание

Нарушение памяти, невозможность сосредоточиться, а также постоянная усталость могут быть признаками послеродовой депрессии у молодых мам. Об этом рассказала невролог Европейского медицинского центра (EMC) Надежда Гольдберг, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Газета.Ru врач пояснила, что проблему послеродовой депрессии часто недооценивают, хотя ее частота довольна высока:

"Послеродовая депрессия возникает примерно у 20% женщин. Обычно это происходит в первые полгода. При послеродовой депрессии самой женщине, ее родственникам и близким плохое самочувствие может казаться следствием усталости. Но при этом заметное нарушение памяти сопровождается симптомами депрессии – плохим настроением, подавленностью, снижением энергии, тревогой, утратой чувства радости и удовольствия".

По словам невролога, в доказательной медицине не существует какого-то определенного диагноза для обозначения изолированного специфического нарушения памяти у женщин после родов.

"После появления ребенка жизнь буквально переворачивается с ног на голову: появляется необходимость подстраиваться под потребности маленького человека. Поэтому забывчивость и трудности концентрации внимания после родов могут возникать в первую очередь из-за дефицита сна, бытовых нагрузок и многозадачности. Подобные состояния могут возникнуть у любого здорового человека в похожих обстоятельствах, но все же если вы замечаете ухудшение памяти, стоит обратиться к врачу", – рассказала доктор.

Ранее казахстанские спасатели рассказали, как защитить детей от травм и гибели.