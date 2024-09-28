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Почему бывшие возвращаются и что с этим делать, рассказал психолог

любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 15:07 Фото: pixabay
Не во всех отношениях после расставания ставится точка. В одних случаях бывшие возлюбленные разрывают отношения навсегда, а в других возобновляют после паузы. Специалисты знают, как понять, есть ли шанс на возвращение былых чувств, сообщает Zakon.kz.

О признаках серьезных намерений и причинах возобновления утраченных отношений рассказала "Север-Пресс" психолог Марина Гринвальд.

Она отмечает, что отношения заканчиваются по-разному, но иногда что-то остается недосказанным.

"Случается, что только один из партнеров готов к расставанию, второй просто смирился. Или не смирился, а ждет любимого человека обратно. Бывают импульсивные решения, кризисы, ошибки, страхи и разные обстоятельства. Очень часто оба хотят вернуть былое, но не знают как", – объянила Гринвальд.

После эмоциональных расставаний идут классические стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Только когда происходит принятие, партнер начинает скучать.

Но далеко не всегда мужчина хочет вернуться, даже если скучает. Все зависит от качества и гигиены отношений. Психолог объясняет, что если, к примеру, девушка склонна драматизировать и эмоционально истощать партнера скандалами, – перспективы грустные. Несмотря на тоску по хорошим моментам, он не вернется. Понимая, что его ждут истерики, оскорбления, провокации, манипуляции, наоборот, будет стараться дистанцироваться и переключиться.

"Только в правильно выстроенных, бережных и экологичных отношениях остается мост для возвращения. Поэтому рекомендую думать о расставании заранее, пока все хорошо. Эта мысль будет сдерживать моменты, которые могут навсегда испепелить переправу для возвращения в ваш мир", – посоветовала психолог.

Гринвальд считает, что основных маркеров того, что бывший партнер думает о возвращении, немного. Многим знакомо ощущение того, что в душе теплится чувство спустя время. Считается, что настоящая любовь всегда взаимна. Хочется верить в хорошее. Раз в вашем сердце горит огонек, может быть, есть шанс, что мужчина что-то чувствует в глубине своего.

"Случайные встречи, "по ошибке" набранный номер, предлоги для общения, скрытые послания от общих друзей и многое другое, указывает на то, что, возможно, партнер хочет вернуться в отношения", – говорит специалист.

Он говорит о возможном совместном будущем. Бессознательное берет верх над мужчиной. Говорит том, о чем думает. Возможно, мучают сомнения и тревоги, но несмотря на это, мысль о будущем с вами, его не покидает.

Признает свои ошибки. Для мужчины непросто признавать свою неправоту. Это требует мужества и мотивации. Если он на это идет, значит, для него важны ваши отношения.

Хочет обсудить произошедшее. Рефлексия часто приходит с сильным опозданием. Но там, где вместо точки стоит запятая, определенно есть шанс на продолжение.

Тянется к вам. Притяжение невозможно побороть. Можно игнорировать, делать вид, что его нет. Но это сильнее нас. Когда мужчину тянет к женщине, он едва ли может сопротивляться.

Помнит ваши важные даты. Это признак неравнодушия. Можно помнить, но не озвучивать. Чаще мужчины вообще не помнят даты и романтические события. День свадьбы, возможно, запомнит. А когда делал предложение или дату первого поцелуя – маловероятно.

Всегда на связи. Ответственность, готовность помочь и поддержать – верный признак нежных чувств и хорошего отношения.

Ревнует. Тут больше про страсть. Ревность – не показатель любви и желания вернуться. Но ее наличие сигнализирует о том, что вы точно ему небезразличны.

Инициирует общение. Ищет повод и находит его. Это хороший признак заинтересованности.

Нуждается в вашей поддержке. Если он не сепарировался и, несмотря на то, что вы вроде как не вместе, остро нуждается в вас, значит, рано или поздно поймет это сам.

Стесняется. Милый признак, указывающий на нежные чувства и боязнь что-то испортить и неправильно себя проявить.

"Важно понимать, что нельзя делать выводы, отталкиваясь от одного из признаков, все они косвенные. В общей совокупности они, безусловно, указывают на то, что мужчина к вам неравнодушен. Увы, это дает только надежду, но не гарантии на его возвращение", – уточнила Гринвальд.

Психолог посоветовала: если вы чувствуете желание переосмыслить и возобновить отношения, поговорите с бывшим партнером. Обсудите, спросите, поделитесь мыслями. Возможно, после этого появятся новое видение и понимание друг друга или точное понимание, что между вами точка.

Ранее немецкие психологи определили критический показатель, после которого пары расстаются и любовь уже невозможно вернуть. Оказывается, люди склонны расставаться, когда их удовлетворенность отношениями падает до 65% от максимального значения.

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