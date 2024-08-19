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Названы породы кошек, которые могут испортить жизнь

Породы кошек, которые могут испортить жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 15:39 Фото: pixabay
Кошки – домашние животные, которых, как правило, заводят для позитивных эмоций, потому что у многих пушистые четвероногие ассоциируются с мурчанием, играми и лаской. Однако есть породы кошек, способные не только подарить хозяину все это, но и испортить жизнь, сообщает Zakon.kz.

Ряд пород кошек отличаются независимостью и даже агрессивностью. Среди таких эксперты перечисляют породы: Саванна, Бенгальская, Чаузи, Оцикет, Пикси-боб, Каракет, Сиамская, Абиссинская, Британская короткошерстная, Сибирская. Из них издание pravda.ru выделило топ-4 агрессивных кошек.

1. Сиамская кошка

Известна сильным характером и требовательностью к вниманию. Если ей что-то не нравится, она может проявить агрессию.

2. Бенгальская кошка

Настоящая хищница. Они могут быть непредсказуемыми и иногда проявляют агрессию к другим животным.

3. Савана

Гибридная порода, которая может унаследовать дикие инстинкты от своих предков, что иногда приводит к агрессивному поведению.

4. Персидская кошка

Хотя они выглядят как "мягкие комки", некоторые из них могут быть очень упрямыми и даже злыми.

Ранее мы называли породы кошек, которые не портят мебель и стены.

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