Какие породы кошек самые покладистые
Итак, если вы ищете кошку с мягким покладистым характером, склонную к привязанности и общению, обратите внимание на следующие породы.
Рэгдолл
Особенности: название переводится как "тряпичная кукла" – они расслабляются в руках хозяина.
Это очень спокойные, терпеливые и ласковые животные, любят быть на руках. Идеальны для семей с детьми и пожилых людей.
Они редко проявляют агрессию и практически не сопротивляются, даже в стрессовых ситуациях.
Британская короткошерстная
Это спокойные, независимые, но при этом нежные и преданные животные. Они не требуют много внимания, но любят проводить время рядом с хозяином. Идеальны для тех, кто ценит спокойствие и уравновешенность.
"Британцы" любят комфорт и не склонны к разрушительному поведению.
Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)
Дружелюбные и ласковые кошки, отлично ладят с детьми и другими животными. Они склонны привязываться к хозяину, но не требуют постоянного внимания. Идеальны для семей и людей с плотным графиком.
Мейн-кун
Мейн-куны общительные, дружелюбные, но ненавязчивые. Это крупные кошки с мягким характером и высоким интеллектом. Идеально подойдут для больших семей и домов с другими животными.
Эти кошки очень любят общение и иногда следуют за хозяином по дому.
Бирманская (бирма)
Преданные и любящие животные, часто выбирают одного хозяина. Они тоже ласковые, любят играть, но при этом ненавязчивы.
Подойдут семьям с детьми и тем, кто хочет завести умную и послушную кошку. А еще эти кошки известны своими "перчатками" – белыми лапками.
Сибирские кошки
Тоже ласковые и дружелюбные, но при этом самостоятельные. Они хорошо адаптируются к разным условиям и ладят с детьми. Подойдут активной семье.
Интересно, что благодаря гипоаллергенной шерсти подходят людям с легкой аллергией.
Сиамские кошки
Несмотря на распространенное мнение о "злом характере", сиамских кошек тоже отнесли к общительным, мягким и покладистым породам. Еще их считают весьма умными. Эти котики любят внимание и могут быть "разговорчивыми". Идеальны для тех, кто готов уделять много времени питомцу.
Абиссинская кошка
Это активные, игривые, но легко обучаемые и дружелюбные животные. Они любят людей, но не требуют постоянного внимания.
При этом, несмотря на активность, остаются ласковыми и привязанными к хозяину.
Вышеназванные породы известны своей покладистостью и дружелюбным характером, но стоит помнить, что каждая кошка имеет индивидуальные черты. Важную роль в поведении питомца играют его воспитание и внимание со стороны хозяина.
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