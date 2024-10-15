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Какие породы кошек самые покладистые

Самые покладистые породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:32 Фото: рixabay
Для многих людей домашние кошки ассоциируются с уютом, теплом, лаской. Если вы хотите завести пушистого питомца для таких эмоций, то эксперты советуют присмотреться к определенным породам, сообщает Zakon.kz.

Итак, если вы ищете кошку с мягким покладистым характером, склонную к привязанности и общению, обратите внимание на следующие породы.

Рэгдолл

Особенности: название переводится как "тряпичная кукла" – они расслабляются в руках хозяина.

Это очень спокойные, терпеливые и ласковые животные, любят быть на руках. Идеальны для семей с детьми и пожилых людей.

Они редко проявляют агрессию и практически не сопротивляются, даже в стрессовых ситуациях.

Британская короткошерстная

Это спокойные, независимые, но при этом нежные и преданные животные. Они не требуют много внимания, но любят проводить время рядом с хозяином. Идеальны для тех, кто ценит спокойствие и уравновешенность.

"Британцы" любят комфорт и не склонны к разрушительному поведению.

Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)

Дружелюбные и ласковые кошки, отлично ладят с детьми и другими животными. Они склонны привязываться к хозяину, но не требуют постоянного внимания. Идеальны для семей и людей с плотным графиком.

Мейн-кун

Мейн-куны общительные, дружелюбные, но ненавязчивые. Это крупные кошки с мягким характером и высоким интеллектом. Идеально подойдут для больших семей и домов с другими животными.

Эти кошки очень любят общение и иногда следуют за хозяином по дому.

Бирманская (бирма)

Преданные и любящие животные, часто выбирают одного хозяина. Они тоже ласковые, любят играть, но при этом ненавязчивы.

Подойдут семьям с детьми и тем, кто хочет завести умную и послушную кошку. А еще эти кошки известны своими "перчатками" – белыми лапками.

Сибирские кошки 

Тоже ласковые и дружелюбные, но при этом самостоятельные. Они хорошо адаптируются к разным условиям и ладят с детьми. Подойдут активной семье.

Интересно, что благодаря гипоаллергенной шерсти подходят людям с легкой аллергией.

Сиамские кошки

Несмотря на распространенное мнение о "злом характере", сиамских кошек тоже отнесли к общительным, мягким и покладистым породам. Еще их считают весьма умными. Эти котики любят внимание и могут быть "разговорчивыми". Идеальны для тех, кто готов уделять много времени питомцу.

Абиссинская кошка

Это активные, игривые, но легко обучаемые и дружелюбные животные. Они любят людей, но не требуют постоянного внимания.

При этом, несмотря на активность, остаются ласковыми и привязанными к хозяину.

Вышеназванные породы известны своей покладистостью и дружелюбным характером, но стоит помнить, что каждая кошка имеет индивидуальные черты. Важную роль в поведении питомца играют его воспитание и внимание со стороны хозяина.

Ранее специалисты объяснили "странности" в поведении кошек. 

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