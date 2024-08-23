Долгое прокручивание ленты в соцсетях влияет на психику – ученые

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что думскроллинг, то есть постоянный просмотр негативных новостей в социальных сетях, сказывается на психическом состоянии людей, сообщает Zakon.kz.

Исследователи предположили, что самопринуждение к плохим новостям усиливает пессимистические размышления о смысле жизни, подрывает веру в справедливость и портит отношения с другими людьми. Исследование опубликовано в журнале Computers in Human Behavior Reports.

Чтобы проверить влияние думскроллинга, ученые опросили 800 студентов из Ирана (Университет Гиляна, Рашт, Иран) и США (Университет Центрального Миссури, Уорренсбург, Миссури), пользующихся соцсетями.

"Выбор стран обусловлен разницей в культурах государств. У молодых людей спросили, как часто они сидят в соцсетях, задаются ли вопросами о своем существовании, а также верят ли в справедливость мира", – указано в результатах исследования.

Результаты оценивались:

– по шкале ужасной прокрутки в социальных сетях

– по опроснику экзистенциальной тревожности

– по глобальной вере в справедливый мир

– по шкале мизантропии.

Как показали результаты, зависимость от негативных новостей увеличила у добровольцев экзистенциальную тревогу, то есть беспокойство из-за вопросов о жизни и смерти. А у иранских студентов также это привело к росту неприязни к людям.

"Просмотр негативных новостей в социальных сетях стал источником косвенной травмы, когда человек испытывает негативное психологическое воздействие, даже если сам он эту травму не пережил", – сказал ведущий автор исследования Реза Шабаханг из Колледжа образования, психологии и социальной работы при Университете Флиндерса.

Исследователи подчеркивают, что приоритет благоразумного потребления негативных новостей может быть полезен для избежания нежелательных экзистенциальных тревог.

Это исследование прокомментировал казахстанский эксперт Национальной Ассоциации Денсаулык, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО "Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья" Сагат Алтынбеков.

"Когда мир меняется на наших глазах, кажется важным отслеживать новости и все то, что происходит в социальных сетях, чтобы сохранить ощущение контроля над собственной жизнью. Пролистывая бесконечное количество новостей, мы думаем, что обезопасим себя от негативных последствий происходящих событий. На самом деле, плохие новости только увеличивают стресс и тревогу", – сказал он.

Однако полный отказ от чтения новостей не избавит от тревоги.

"Поэтому чтобы оставаться информированным, перестаньте просматривать ленту социальных сетей за завтраком, в обеденный перерыв, проверять обновления перед сном. Запланируйте для новостей определенное время в течение дня и выберите наиболее полезный источник информации", – рекомендует врач.

Он также советует отказаться от просмотра эмоционально тяжелого контента и ограничить время пребывания в интернете. Необходимо начать формировать полезные привычки и научиться управлять эмоциями. Справиться поможет спорт, любая физическая активность, хобби или увлечения, арт-терапия.

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