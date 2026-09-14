Психиатр назвал признаки "передозировки" соцсетями

Постоянное пребывание в социальных сетях может негативно отражаться на психическом состоянии человека, сообщает Zakon.kz.

Психиатр Энрике Рохас рассказал, по каким признакам стоит понять, что пора сократить время, проводимое онлайн. Об этом пишет El Economista.

По словам специалиста, соцсети способны становиться причиной информационной перегрузки. Не всем удается справляться с большим объемом поступающей информации, что в некоторых случаях может сопровождаться различными психологическими проблемами, от тревожности до депрессии.

Еще одним тревожным сигналом Рохас назвал пренебрежение повседневными обязанностями. Чрезмерное увлечение социальными сетями может отнимать время у работы, учебы и других важных дел.

Кроме того, соцсети способны негативно влиять на самооценку. По словам психиатра, особенно остро это может проявляться у женщин, вызывая сильные эмоциональные переживания.

При появлении подобных признаков специалист рекомендует придерживаться так называемой "цифровой диеты", то есть сократить использование социальных сетей. При этом Рохас отмечает, что для большинства людей полностью отказаться от них практически невозможно, поэтому речь идет прежде всего о разумном ограничении времени онлайн.

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