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Почему пожилым людям рекомендуют заводить собак

почему пожилым людям рекомендуют заводить собак, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 21:51 Фото: pixabay
Онколог Леонид Доронин рассказал о том, что риск развития деменции в старости можно снизить, заведя собаку, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Исследование показало, что у владельцев собак в возрасте старше 65 лет на 40% реже развивается деменция", – сообщил он.

По словам врача, слабоумие предотвращает физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами собак. Доронин подчеркнул, что это особенно важно во время самоизоляции.

Ранее Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI) и Федерация ста ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера по всему миру определили основные факторы, которые провоцируют развитие деменции.

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