Почему пожилым людям рекомендуют заводить собак
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Онколог Леонид Доронин рассказал о том, что риск развития деменции в старости можно снизить, заведя собаку, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Исследование показало, что у владельцев собак в возрасте старше 65 лет на 40% реже развивается деменция", – сообщил он.
По словам врача, слабоумие предотвращает физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами собак. Доронин подчеркнул, что это особенно важно во время самоизоляции.
Ранее Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI) и Федерация ста ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера по всему миру определили основные факторы, которые провоцируют развитие деменции.
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