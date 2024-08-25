Почему пожилым людям рекомендуют заводить собак

Онколог Леонид Доронин рассказал о том, что риск развития деменции в старости можно снизить, заведя собаку, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Исследование показало, что у владельцев собак в возрасте старше 65 лет на 40% реже развивается деменция", – сообщил он.

По словам врача, слабоумие предотвращает физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами собак. Доронин подчеркнул, что это особенно важно во время самоизоляции.

Ранее Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI) и Федерация ста ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера по всему миру определили основные факторы, которые провоцируют развитие деменции.