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Индейка или курица: врач оценил и сравнил пользу продуктов

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 23:18 Фото: pixabay
Онколог Леонид Доронин сравнил пользу куриного мяса и мяса индейки, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он отметил, что оба продукта содержат много белка. Но подчеркнул, что они существенно отличаются друг от друга. В частности, Доронин уточнил, что грудка индейки без кожи содержит больше железа и меньше холестерина, чем аналогичная часть курицы. Кроме того, в индейке больше белка и холина – вещества, которое важно для здоровья мозга.

Кроме того, онколог обратил внимание на то, что куриная грудка имеет чуть более высокий показатель PDCAAS – с его помощью измеряют усвояемость белка. По словам эксперта, у индейки он составляет 0,91 балла, а у курицы – 0,93 балла из максимально возможного одного балла.

"Обе птицы хороши при употреблении в пищу, но индейка в плане питательных веществ все же несколько выигрывает. Ее стоит выбирать также в том случае, если вы хотите максимально увеличить ежедневное потребление белка", – добавил доктор в Telegram.

Ранее неочевидную опасность молочных продуктов назвал врач.

Елена Беляева
2024 год Врачи Здоровье Медицина Мясо
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