Как снять усталость и напряжение с глаз

В современном мире мы проводим значительное количество времени за экранами – будь то компьютер, смартфон или телевизор. Это неизбежно сказывается на наших глазах, вызывая усталость и напряжение. Как облегчить это состояние и снять усталось с глаз, разбирался Zakon.kz.

Если вы часто ощущаете напряжение в глазах или испытываете дискомфорт после долгого времени перед экраном, важно знать, как правильно за ними ухаживать.

При этом следует учесть, что помимо смартфонов – постоянное чтение, работа с мелким текстом или работа в условиях низкой освещенности также способствуют перенапряжению глазных мышц и могут приводить к неприятным ощущениям, таким как сухость, зуд или головная боль.

Вот несколько советов, которые можно применять ежедневно:

Делайте перерывы. Регулярные перерывы во время работы за компьютером или чтения помогут вашим глазам отдохнуть. Применяйте правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на объект, находящийся на расстоянии до 6 метров, не менее 20 секунд. Также не лишним будет сделать небольшую прогулку на свежем воздухе, если позволяет рабочее время. Это поможет расслабить глаза, сменить их фокус и предотвратить переутомление.

Регулярные перерывы во время работы за компьютером или чтения помогут вашим глазам отдохнуть. Применяйте правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на объект, находящийся на расстоянии до 6 метров, не менее 20 секунд. Также не лишним будет сделать небольшую прогулку на свежем воздухе, если позволяет рабочее время. Это поможет расслабить глаза, сменить их фокус и предотвратить переутомление. Практикуйте глазные упражнения. Выполнение простых упражнений для глаз может значительно снизить напряжение. Например, попробуйте "восьмерки" – медленно двигайте глазами в форме восьмерки, или "фокусировку" – переключайтесь между близкими и дальними объектами. Также можно периодично зажмуривать и расслаблять глаза, делать круговые движения глазными яблоками. Помните, что голова при упражнениях должна быть неподвижна.

Выполнение простых упражнений для глаз может значительно снизить напряжение. Например, попробуйте "восьмерки" – медленно двигайте глазами в форме восьмерки, или "фокусировку" – переключайтесь между близкими и дальними объектами. Также можно периодично зажмуривать и расслаблять глаза, делать круговые движения глазными яблоками. Помните, что голова при упражнениях должна быть неподвижна. Используйте теплые компрессы. Теплый компресс вечером может расслабить напряженные мышцы вокруг глаз и улучшить кровообращение. Для этого смочите чистую ткань в теплой воде, отожмите и положите на закрытые глаза на 5-10 минут.

Теплый компресс вечером может расслабить напряженные мышцы вокруг глаз и улучшить кровообращение. Для этого смочите чистую ткань в теплой воде, отожмите и положите на закрытые глаза на 5-10 минут. Корректируйте освещение. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено, избегайте прямого света и бликов на экране. Регулируйте яркость и контрастность монитора или смартфона, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено, избегайте прямого света и бликов на экране. Регулируйте яркость и контрастность монитора или смартфона, чтобы снизить нагрузку на глаза. Следите за уровнем увлажненности. Воздух в помещении, особенно зимой, может быть сухим, что приводит к сухости глаз. Используйте увлажнители воздуха или искусственные слезы, при этом часто моргайте, чтобы поддерживать комфортный уровень увлажненности глаз.

Воздух в помещении, особенно зимой, может быть сухим, что приводит к сухости глаз. Используйте увлажнители воздуха или искусственные слезы, при этом часто моргайте, чтобы поддерживать комфортный уровень увлажненности глаз. Правильное питание. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, таких как морковь, шпинат и рыба, поможет поддерживать здоровье глаз и снизить усталость.

Включение в рацион продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, таких как морковь, шпинат и рыба, поможет поддерживать здоровье глаз и снизить усталость. Регулярное обследование у офтальмолога. Периодические визиты к специалисту помогут выявить и устранить потенциальные проблемы со зрением.

Это только часть простых рекомендаций, которые помогут значительно облегчить состояние глаз и поддерживать их здоровье. Помните, что забота о зрении – это инвестиция в ваше благополучие и комфорт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее эндокринолог рассказала, как наладить работу кишечника.