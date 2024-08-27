Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как снять усталость и напряжение с глаз

Как снять усталость и напряжение с глаз, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 20:45 Фото: pexels
В современном мире мы проводим значительное количество времени за экранами – будь то компьютер, смартфон или телевизор. Это неизбежно сказывается на наших глазах, вызывая усталость и напряжение. Как облегчить это состояние и снять усталось с глаз, разбирался Zakon.kz.

Если вы часто ощущаете напряжение в глазах или испытываете дискомфорт после долгого времени перед экраном, важно знать, как правильно за ними ухаживать. 

При этом следует учесть, что помимо смартфонов – постоянное чтение, работа с мелким текстом или работа в условиях низкой освещенности также способствуют перенапряжению глазных мышц и могут приводить к неприятным ощущениям, таким как сухость, зуд или головная боль.

Вот несколько советов, которые можно применять ежедневно:

  • Делайте перерывы. Регулярные перерывы во время работы за компьютером или чтения помогут вашим глазам отдохнуть. Применяйте правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на объект, находящийся на расстоянии до 6 метров, не менее 20 секунд. Также не лишним будет сделать небольшую прогулку на свежем воздухе, если позволяет рабочее время. Это поможет расслабить глаза, сменить их фокус и предотвратить переутомление. 
  • Практикуйте глазные упражнения. Выполнение простых упражнений для глаз может значительно снизить напряжение. Например, попробуйте "восьмерки" – медленно двигайте глазами в форме восьмерки, или "фокусировку" – переключайтесь между близкими и дальними объектами. Также можно периодично зажмуривать и расслаблять глаза, делать круговые движения глазными яблоками. Помните, что голова при упражнениях должна быть неподвижна. 
  • Используйте теплые компрессы. Теплый компресс вечером может расслабить напряженные мышцы вокруг глаз и улучшить кровообращение. Для этого смочите чистую ткань в теплой воде, отожмите и положите на закрытые глаза на 5-10 минут.
  • Корректируйте освещение. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено, избегайте прямого света и бликов на экране. Регулируйте яркость и контрастность монитора или смартфона, чтобы снизить нагрузку на глаза.
  • Следите за уровнем увлажненности. Воздух в помещении, особенно зимой, может быть сухим, что приводит к сухости глаз. Используйте увлажнители воздуха или искусственные слезы, при этом часто моргайте, чтобы поддерживать комфортный уровень увлажненности глаз.
  • Правильное питание. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, таких как морковь, шпинат и рыба, поможет поддерживать здоровье глаз и снизить усталость.
  • Регулярное обследование у офтальмолога. Периодические визиты к специалисту помогут выявить и устранить потенциальные проблемы со зрением.

Это только часть простых рекомендаций, которые помогут значительно облегчить состояние глаз и поддерживать их здоровье. Помните, что забота о зрении – это инвестиция в ваше благополучие и комфорт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эндокринолог рассказала, как наладить работу кишечника.

Читайте также

советы, психологи
Почему психологи не рекомендуют пить кофе перед походом в магазин
Астролог, Володина, гороскоп, богатство осенью
Популярный астролог сулит двум знакам зодиака богатство в начале осени
Аймира Муксулова
Интересное 2024 год Здоровье Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: