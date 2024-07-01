Врач перечислил шесть правил для борьбы с тревожностью
Фото: pixabay
Российский хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян дал свой рецепт сохранения баланса, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале Марк Гадзиян перечислил шесть пунктов, которые помогут побороть тревогу.
- 1. Реже смотреть новости (по возможности вообще не смотреть)
- 2. Проводить больше время с семьей и на природе
- 3. Заниматься спортом
- 4. Путешествовать
- 5. Посещать театр, концерты, фестивали
- 6. Принимать БАДы тонизирующие нервную систему
"Если 6 пунктов не работают, то однозначно подключать психологов и даже психиатров", - резюмировал врач.
Симптомы тревожного расстройства:
- беспокойство и напряженность в связи с текущими делами или даже без особого повода;
- постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких людей;
- стресс, неспособность расслабиться;
- снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания;
- раздражительность.
Наряду с психическими изменениями возникают физические симптомы:
- потливость,
- учащение сердцебиения,
- дыхания,
- ощущение дурноты.
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