Врач перечислил шесть правил для борьбы с тревожностью

Российский хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян дал свой рецепт сохранения баланса, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Марк Гадзиян перечислил шесть пунктов, которые помогут побороть тревогу.

1. Реже смотреть новости (по возможности вообще не смотреть)

2. Проводить больше время с семьей и на природе

3. Заниматься спортом

4. Путешествовать

5. Посещать театр, концерты, фестивали

6. Принимать БАДы тонизирующие нервную систему

"Если 6 пунктов не работают, то однозначно подключать психологов и даже психиатров", - резюмировал врач.



Симптомы тревожного расстройства:

беспокойство и напряженность в связи с текущими делами или даже без особого повода;

постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких людей;

стресс, неспособность расслабиться;

снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания;

раздражительность.

Наряду с психическими изменениями возникают физические симптомы:

потливость,

учащение сердцебиения,

дыхания,

ощущение дурноты.

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