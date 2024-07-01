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Врач перечислил шесть правил для борьбы с тревожностью

Врач перечислил шесть правил для борьбы с тревожностью, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 04:05 Фото: pixabay
Российский хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян дал свой рецепт сохранения баланса, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Марк Гадзиян перечислил шесть пунктов, которые помогут побороть тревогу.

  • 1. Реже смотреть новости (по возможности вообще не смотреть)
  • 2. Проводить больше время с семьей и на природе
  • 3. Заниматься спортом
  • 4. Путешествовать
  • 5. Посещать театр, концерты, фестивали
  • 6. Принимать БАДы тонизирующие нервную систему

"Если 6 пунктов не работают, то однозначно подключать психологов и даже психиатров", - резюмировал врач.

Симптомы тревожного расстройства:

  • беспокойство и напряженность в связи с текущими делами или даже без особого повода;
  • постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких людей;
  • стресс, неспособность расслабиться;
  • снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания;
  • раздражительность.

Наряду с психическими изменениями возникают физические симптомы:

  • потливость,
  • учащение сердцебиения,
  • дыхания,
  • ощущение дурноты.

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