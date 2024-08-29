Названы самые скандальные знаки зодиака

Астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых чаще всего ссорятся с другими людьми, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, это Скорпион, Рак, Рыбы, Стрелец и Лев.

Как пояснила Москве 24 астролог, водные знаки, к которым относятся Скорпион, Рак и Рыбы, живут эмоциями.

"Многие из них все проводят через органы чувств, на многое обижаются. И скандалы – это повод включить своего внутреннего актера и поиграть в самых разных жанрах. Плюс пострадать, что некоторым из них тоже нравится", – отметила астролог.

Также среди самых скандальных огненные знаки – Стрелец и Лев. Для них конфликтные ситуации – это способ зарядиться определенным видом энергии, чтобы были силы идти и делать свои дела, совершать победы.

"Что касается третьего представителя огненной стихии – Овна, то родившиеся под этим знаком склонны справляться со своими эмоциями через физический труд: они скорее не скандалят, а идут в спортзал или занимаются домашними делами", – пояснила Ольга Сохолтуева.

Астролог считает, что с перечисленными знаками зодиака сложно избежать конфликта, если они уже на него настроены. Сохолтуева уверена, что они сами будут провоцировать собеседника на ссору, потому что им надо вытащить из него определенную эмоцию. Астролог в таком случае советует просто удалиться и не попадаться им на глаза. Либо подыграть, постаравшись при этом внутренне сохранить эмоциональное спокойствие.

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