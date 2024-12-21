#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
523.86
544.34
5.11
Советы

Необходимо ли зимой пить много воды

Необходимо ли зимой пить много воды , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 22:41 Фото: pixabay
Российский терапевт Алексей Водовозов рассказал, сколько воды нужно пить зимой, чтобы поддерживать здоровье, сообщает Zakon.kz.

Своими рекомендациями он поделился в беседе с радио Sputnik.

Врач отметил, что зимой потребность в воде у человека ниже, чем летом, так как организм теряет меньше жидкости в холодное время года. При этом учитывается любая жидкость: вода, супы, компоты, чай или кофе.

По словам специалиста, определить достаточное потребление жидкости можно по цвету мочи. Желто-соломенный цвет говорит о нормальном водном балансе, а потемнение указывает на обезвоживание.

Однако слишком светлая, практически прозрачная моча также является тревожным сигналом. Это может свидетельствовать о чрезмерном потреблении воды, что может приводить к отекам, либо о проблемах с концентрационной функцией почек. В таких случаях рекомендуется обратиться к нефрологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кулинарный блогер Петрос Казаков предложил творчески подойти к подготовке новогоднего стола. Он решил заменить классический оливье на дубайский. Что это и как приготовить, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Астролог назвала даты удачи в 2025 году
Советы
23:36, 21 декабря 2024
Астролог назвала даты удачи в 2025 году
Астрологи раскрыли пять знаков зодиака, которые отвечают за щедрость у мужчин
Советы
15:36, 21 декабря 2024
Астрологи раскрыли пять знаков зодиака, которые отвечают за щедрость у мужчин
Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников
Советы
15:14, 21 декабря 2024
Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: