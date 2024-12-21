Необходимо ли зимой пить много воды

Российский терапевт Алексей Водовозов рассказал, сколько воды нужно пить зимой, чтобы поддерживать здоровье, сообщает Zakon.kz.

Своими рекомендациями он поделился в беседе с радио Sputnik.

Врач отметил, что зимой потребность в воде у человека ниже, чем летом, так как организм теряет меньше жидкости в холодное время года. При этом учитывается любая жидкость: вода, супы, компоты, чай или кофе.

По словам специалиста, определить достаточное потребление жидкости можно по цвету мочи. Желто-соломенный цвет говорит о нормальном водном балансе, а потемнение указывает на обезвоживание.

Однако слишком светлая, практически прозрачная моча также является тревожным сигналом. Это может свидетельствовать о чрезмерном потреблении воды, что может приводить к отекам, либо о проблемах с концентрационной функцией почек. В таких случаях рекомендуется обратиться к нефрологу.

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