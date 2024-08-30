Дизайнер назвала семь идеальных вещей для работы в офисе осенью

Когда приходит пора подбирать гардероб для офиса, возникает немало вопросов: что купить, чтобы выглядеть модно и уместно. О нюансах выбора и лучших вещах для рабочего настроения рассказала российский эксперт, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru дизайнер Сара Мегре отметила, что для работы нужно подобрать базу, которая облегчит подбор образов.

"База – это вещи вне времени, которые никогда не теряют своей актуальности. Сменяются тренды и новые веяния, а база всегда остается неизменной. Именно поэтому ее основа – универсальные, качественные вещи классического кроя, сочетающиеся между собой", – отметила она.

По словам дизайнера, базовый гардероб для офиса – это небольшой набор универсальных деловых вещей, которые можно компоновать между собой и которые можно использовать как для офиса, так и деловых встреч. В маст-хэв такого гардероба входят следующие позиции.

Белая рубашка

Офисный стиль сложно себе представить без белой рубашки. Ее универсальность не переоценить, так как эта вещь может быть ведущим элементом для составления и делового, и кэжуал, и даже романтического образа. Рубашка идеально сочетается и с юбкой, и классическими брюками, и даже джинсами, для образа выходного дня или в пятницу. Добавить более женственные нотки образу можно, сменив официальную рубашку на блузки, это также будет актуально и соответствовать офисному дресс-коду.

Юбка-карандаш

Пожалуй, этот элемент женского делового гардероба – один из самых эффектных, с учетом, что офисный стиль не должен быть вызывающим и кричащим. Несмотря на сдержанность и длину миди, крой подчеркивает формы и создает стильный и элегантный образ. Он может быть дополнен как рубашкой, заправленной в юбку, так и водолазкой с короткими рукавами и даже легким свитером с V-образным вырезом.

Классические брюки

В деловом стиле без классических брюк не обойтись никак. Прямые, зауженные книзу, до щиколоток, со стрелками и без – вариаций классических брюк для офиса сегодня немало, главное – подобрать свой фасон и стиль. Отдать предпочтение лучше черному или бежевому цвету: и тот, и другой вариант без исключения подходит всем типажам. Брюки легко сочетать с любым верхом, который отвечает рабочему дресс-коду.

Платье

Брючные образы нередко хочется разбавить платьем: это всегда элегантно и женственно. Отличие обычного платья от офисного в длине, фасоне и цвете. Длину такого платья лучше выбирать чуть ниже колена – классика, которая смотрится сдержанно и никогда не устаревает. Отдать предпочтение лучше нюдовым оттенкам, черный смотрится мрачновато. Дополнять образ можно яркими аксессуарами.

Удлиненный жилет

Последние несколько лет удлиненный жилет стал снова очень популярен. Чаще жилет использовался для составления кэжуал образа, но обрел популярность и плавно интегрировался в деловой стиль. Он хорошо сочетается с белой и черной футболкой, джемпером, а также очень интересно смотрится с платьем. Любителям консервативной моды можно использовать жилет обычной длины, неудлиненный – это также актуально.

Водолазка

Водолазка – незаменимый базовый элемент делового и повседневного стиля. Ее можно носить как самостоятельный элемент, так и в сочетании с жилетом или пиджаком. Водолазка хорошо сочетается с абсолютно любым низом: и классическими брюками, и юбкой, и джинсами, и даже шортами-кюлотами. Пастельные тона – идеальный вариант, который легко "уживается" с другими оттенками.

Джемпер

Этот вариант чаще подходит для холодного времени года. Он относится как к кэжуал варианту, так и для офисного дресс-кода. Этот элемент делового гардероба также легко сочетать с любым низом, в нем комфортно и удобно. Для деловой встречи лучше выбрать более строгий образ, а для повседневной офисной работы это отличный вариант.

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