Стилист назвала самые модные цвета 2024 года

Российский стилист Анна Скороходова сообщила, что в этом году самым модным цветом считается нежно-голубой. Он будет особенно актуален для весенних и летних образов, передает Zakon.kz.

Кроме того по ее мнению в моде персиковый и лавандовый цвета. Об этом стилист рассказала в беседе с "Москва 24".

Кроме того, актуальны зеленые оттенки. Специалист, в частности, выделила травянистый и фисташковый, поскольку одежду таких цветов можно носить на ежедневной основе.

"Еще один модный в этом году оттенок – мед с молоком. Разбавленный желтый очень красиво интегрируется в многослойные повседневные образы с лаконичными белыми кроссовками, какой-то бейсболкой и сумкой классического формата. С помощью такого оттенка можно построить различную композицию, начиная с монохромных костюмов и заканчивая футболкой" стилист Анна Скороходова

Вишневый и бордо тоже будут актуальны в этом году. Можно создать образ, который целиком состоит из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности.

"Еще один трендовый цвет – металлик. Я рекомендую интегрировать его именно в формате сумки либо обуви. Они станут яркими акцентами. Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке. Но он яркий, эпатажный и больше подойдет для торжественного мероприятия, а не для повседневного ношения", – заключила стилист.



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