Избегайте провокаций: Гороскоп на 31 августа

Российские астрологи составили субботний прогноз для всех знаков зодиака. Представителям некоторых созвездий сегодня тяжело будет сохранять самообладание, сообщает Zakon.kz.

Овен

Окружающие сегодня как будто нарочно выводят Овна из равновесия. Вы стараетесь избежать разногласий и споров, решить все вопросы мирно, но удается это не всегда. Сегодня лучше отложить обсуждение планов и не делиться своими идеями, пока вы не обдумаете их как следует.

Вторая половина дня приносит дела, которыми легко увлечься по-настоящему.

Телец

События сегодня могут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы, но всерьез переживать из-за этого Тельцам не стоит. Вы все равно сможете осуществить то, что задумали. Во второй половине дня придется потратить время на не слишком интересные разговоры и дела, навевающие скуку.

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет шанс удачно решить вопросы, над которыми вы много размышляли. Не всегда легко находить общий язык с окружающими.

Вы стараетесь вести себя максимально деликатно и тактично, не поддаваться на провокации и сглаживать все острые углы. Но даже этого порой оказывается недостаточно, чтобы избежать разногласий и споров.

Рак

Ракам сегодня едва ли удастся действовать по плану, потому что появится много новых дел и задач. Однако вы не жалуетесь: все, чем предстоит заниматься, кажется чрезвычайно увлекательным.

Многие обнаружат у себя предпринимательские способности, заключат выгодные сделки. Вторая половина дня дает шанс исправить старые ошибки.

Лев

День может начаться довольно неудачно, особенно для тех Львов, кто привык быстро добиваться своего. Не торопите события, дождитесь благоприятного момента, прежде чем начинать действовать. Тогда ваши усилия не пропадут даром.

Вторая половина дня благоприятна для общения. Хорошо проходят любые встречи, в том числе незапланированные.

Дева

Сегодня Девам часто улыбается удача. Будет шанс осуществить то, что вы давно задумали.

Люди, которые прежде вас недооценивали, сегодня поймут, что ошибались. Заметно меняются к лучшему отношения с окружающими. Остаются в прошлом старые обиды и ссоры.

Весы

Сегодня многие Весы успешно завершат дела, которым было отдано много сил. Позже наступит период разногласий и споров. Весам станет труднее сохранять спокойствие; вы можете сгоряча сказать или сделать то, о чем вскоре пожалеете.

Старайтесь быть терпеливыми с теми, кто вам особенно дорог.

Скорпион

Сегодня возможны какие-то неожиданные события, незапланированные встречи. Они могут помешать осуществлению ваших планов.

Не исключено, что Скорпионам придется отложить дело, которым вы давно хотели заняться. Но все это не огорчает вас, потому что вы знаете: ситуация вскоре может измениться к лучшему. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы, учебы или бизнеса.

Стрелец

Стрельцам хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства не позволяют этого. Сегодня нужно удерживать в голове массу вещей, помнить, что говорили другие и быстро переключаться с одной задачи на другую. Вторая половина дня не будет такой напряженной. Она дает возможность отдохнуть и приятно провести время, пообщаться с людьми, которые вам симпатичны.

Козерог

День проходит довольно спокойно, и вас это радует: не нужно никуда торопиться, можно следовать плану, составленному раньше. Вы не допускаете серьезных ошибок, а мелкие промахи быстро исправляете. День приносит ответы на многие вопросы, тревожившие вас раньше.

Сегодня проясняются неоднозначные ситуации прошлого, становится понятно, почему события развивались так, а не иначе.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше ничего не откладывать на потом, потому что первая половина дня складывается гораздо удачнее, чем вторая. Старые знакомые, которым хорошо известны ваши сильные стороны, дают полезные советы. Во второй половине дня не исключены разногласия с окружающими. Сохраняйте равновесие и не поддавайтесь на провокации.

Рыбы

В первой половине дня любые дела Рыбам стоит начинать с особенной осторожностью. Сегодня не исключены неприятные сюрпризы и ошибки, исправление которых отнимет немало времени.

Постепенно ситуация меняется к лучшему, с каждым часом появляется все больше оснований для оптимизма.

Вторая половина дня подходит для обсуждения самых разных вопросов

Ранее астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых чаще всего ссорятся с другими людьми.

