Три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в сентябре 2024 года

Сентябрь обещает стать месяцем финансовых возможностей, и для некоторых знаков Зодиака он принесет особенно приятные сюрпризы, сообщает Zakon.kz.

Российские астрологи обещают, что после завершения ретроградного Меркурия в конце лета, финансовые потоки вновь устремятся к большинству людей.

Близнецы

Сентябрь будет месяцем, когда Близнецы смогут взять финансовую фортуна за рога. Поддержка Меркурия, управляющего этим знаком, станет тем самым козырем, который позволит им обойти конкурентов, пока другие спотыкаются о преграды. Действуйте быстро и уверенно. Конкуренция обострится, но у Близнецов есть все шансы откусить лакомый кусок.

Дева

Девы в сентябре могут смело ставить перед собой самые амбициозные цели. Сложности, с которыми Девы сталкивались ранее, теперь могут обернуться выгодными возможностями. Сентябрь также станет удачным временем для крупных покупок и инвестиций. Интуиция будет вашим лучшим другом – прислушивайтесь к ней, чтобы поймать момент для решительных действий.

Водолей

Водолеи также окажутся в числе тех, кому финансовая удача будет улыбаться чуть чаще, чем остальным. Начало месяца – идеальное время для новых начинаний, будь то запуск бизнеса или монетизация ваших талантов. Командировки, смена обстановки и новые деловые знакомства принесут приятные плоды. Будьте готовы к заслуженному повышению или увеличению доходов.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых чаще всего ссорятся с другими людьми.

