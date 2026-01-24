#Казахстан в сравнении
Каким знакам зодиака звезды подарят богатство и успех в 2026-м

Фото: pixabay
2026 год обещает стать переломным и особенно удачным для ряда знаков зодиака. Редкая конфигурация планет, включая влияние Юпитера, Сатурна и Плутона, создаст условия для финансового роста, карьерных прорывов и судьбоносных встреч, сообщает Zakon.kz.

2026 год обещает стать переломным и особенно удачным для ряда знаков зодиака. Редкая конфигурация планет, включая влияние Юпитера, Сатурна и Плутона, создаст условия для финансового роста, карьерных прорывов и судьбоносных встреч, пишет Sterlegrad.

Весной Юпитер войдет в знак Тельца, усилив темы материального благополучия. Наибольшую выгоду получат земные знаки – Телец, Дева и Козерог. Тельцов ждет приток денег и удачные инвестиции, Дев – неожиданные карьерные возможности и бонусы, а Козероги смогут реализовать давние планы и приблизиться к крупному успеху.

Огненные знаки – Овен, Лев и Стрелец – также окажутся в числе фаворитов года. Их ждут стремительный рост, новые проекты и признание. Овны могут начать собственный бизнес, Львы – получить известность, а Стрельцы – выгодные предложения, связанные с поездками или зарубежными направлениями.

В личной жизни особенно повезет Весам и Рыбам. В 2026 году у них высокие шансы на судьбоносные знакомства и крепкие отношения, которые могут перерасти в союз на долгие годы.

Астрологи советуют не бояться перемен и доверять интуиции. 2026 год станет щедрым на возможности для тех, кто готов действовать и выходить за рамки привычного.

Ранее Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году разбогатеет.

Айсулу Омарова
