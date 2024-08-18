Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 18 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей личной жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня от недоразумений с любимым человеком Овна может спасти только предельная искренность. Никаких намеков, хитростей и игр – сегодня Овну стоит либо промолчать, либо говорить то, что он действительно думает. Однако, даже говоря своему избраннику правду, только правду и ничего кроме правды, Овен сегодня все равно не застрахован от накладок: его могут неправильно понять. Но тут уж ничего не поделаешь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу не стоит бояться сказать любимому человеку "нет". Или хотя бы "я подумаю", если Телец не хочет его огорчать. Даже если Телец обычно легко поддается на уговоры своего избранника, сегодня ситуация может вынудить его настоять на своем. Чтобы отказ не выглядел демонстративно, лучшее, что Телец может сделать, – это спокойно объяснить его причины. Если любимый человек ценит его мнение, то обязательно поймет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в отношениях Близнецов с любимым человеком что-то может неожиданно разладиться, однако им по силам это преодолеть. Почувствовав, что ситуация развивается не так, как нужно, Близнецам и их избраннику стоит поговорить по душам и вместе придумать, как это исправить. Сегодня достаточно изменить совсем немного, чтобы ситуация изменилась к лучшему: возможно, всего лишь избавиться от комплексов или сменить надоевшую обстановку.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня у Рака есть шанс узнать мнение о своей личной жизни, да такое, что не в бровь, а в глаз! Это мнение будет высказано человеком со стороны, возможно, родственником или знакомым, а может быть, и совершенно посторонним. Раку сегодня не стоит обижаться на то, что кто-то проник в самую суть его любовных проблем, даже не будучи в них как следует посвящен. Как говорится, устами младенца глаголет истина!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня у Льва будет возможность посмотреть на кого-то из давних знакомых новыми глазами. Какие-то события или слова, а может быть, улыбка или взгляд, сегодня заставят сердце Льва забиться сильнее. Однако прежде чем бросаться в омут любви с головой, необходимо четко сознавать возможные последствия. Минус романтической связи между друзьями в том, что если любовь со временем пройдет, от прежней дружбы тоже вряд ли что-то останется.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день склоняет Деву критично относиться к своему любимому человеку. Однако звезды говорят, что ее критика не всегда уместна, а требования слишком высоки. Не пора ли немного снизить планку? Даже если любимый человек Девы разбросал свои носки и не помнит точную дату знакомства, это же мелочи, не так ли? И не стоит драматизировать, делая из мухи слона: кто сказал, что небрежность в мелочах обязательно должна проявляться и в крупном?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня настроение Весов будет переменчивым, как погода в весенний день. Только что был дождь, и вот выглядывает солнце, а вслед за ним вполне может начаться ливень или даже шторм. Любимому человеку Весов будет нелегко выдерживать их эмоциональные капризы. Если Весы не сумеют взять себя в руки, их избранник воспользуется любым надуманным предлогом, чтобы провести этот день подальше от них.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня в общении с любимым человеком для Скорпиона актуален принцип зеркала: его настрой будет тут же отражаться на настрое партнера. Другими словами, Скорпиону достаточно быть милым и ласковым, чтобы его избранник проявил те же качества по отношению к нему самому. Если же Скорпион разобидится на весь свет, ему следует приготовиться к конфликтам и разборкам. Получается, что быть белым и пушистым для Скорпиона сегодня выгодно – даже выгоднее, чем обычно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в отношениях с любимым человеком Стрельцу стоит умерить свою гордыню – она до добра не доведет! Снизойти до того, чтобы, если нужно, объяснить избраннику свою точку зрения второй или даже третий раз подряд. Обидевшись на любимого человека, сказать ему об этом прямо, а не точить обиду молча. В конце концов, любимый человек не обязан читать мысли Стрельца. Поговорите с ним – и он все поймет. Оставьте все как есть – и вот вам повод для ссоры.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня, если Козерог хочет добавить в свою жизнь романтики, ему надо действовать самому. Хватит ждать, что кто-то другой это сделает за него, хватит обвинять своего избранника в равнодушии. Вместо того чтобы усложнять жизнь себе и другим, Козерогу необходимо проявить инициативу. Романтический ужин, свечи, лепестки роз – приветствуется все, на что у него хватит фантазии. Порадовав любимого человека сегодня, Козерог может рассчитывать на ответный сюрприз.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды предупреждают Водолея о том, что он может стать жертвой вампира! Конечно, не настоящего, а энергетического, но и это не так уж хорошо. Таким вампиром, даже сам того не желая, может оказаться знакомый или возлюбленный Водолея. А его ворчание и критика прекрасно выступят в роли острых клыков. Чтобы не дать себя обескровить, Водолею не следует превращаться в послушную жертву. Сегодня он должен быть готов любому обидчику дать отпор.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы имеют шанс избавиться от каких-то личных проблем, которые последнее время их тяготили. Или, по крайней мере, начать избавляться. Звезды советуют им предпринять для этого конкретные шаги: возможно, им следует поговорить по душам со своим любимым человеком или, если Рыбы одиноки, пойти туда, где у них есть шанс познакомиться. В глубине души Рыбы точно знают, что надо делать, и сегодня хороший день для того, чтобы это осуществить.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.