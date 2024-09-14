Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 14 сентября

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на субботу, 14 сентября, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей личной жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овну просто необходимо уделить время своим отношениям. Особенно если в последние дни именно времени на любимого человека у него вечно не хватало. Возможно, его партнер испытывает острый дефицит внимания. Если это так, Овну стоит подумать, в чем кроется причина. На самом ли деле Овен так занят или просто ищет предлог, чтобы все реже находиться с ним рядом? Если Овен сегодня честно ответит для себя на этот вопрос, возможно, ему захочется что-то поменять в своей жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды дарят Тельцу отличный день для того, чтобы спокойно провести его со своим любимым человеком. Ключевое слово "спокойно". Если что-то срывается, а что-то не вписывается в планы Тельца, не стоит пытаться насильно сделать "как лучше". Вместо этого Тельцу следует позволить течению судьбы нести его туда, куда ей нужно. В конечном итоге лучшим романтическим планом на сегодня может оказаться отсутствие всяких планов. Просто побыть в обществе друг друга – что может быть естественнее и лучше?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Чувства будут мешать Близнецам сконцентрироваться на работе или каких-либо других обязанностях. Им не надо бояться признаться себе, что они витают в облаках, и это накладывает отпечаток на все, что они делают. Подгоревшая яичница, забытые документы, сломанный каблук – обычные вещи, которые могут случиться с Близнецами сегодня из-за рассеянности. Что ж, иногда и помечтать не мешает – тем более о таких возвышенных материях, как любовь!

Рак (21 июня – 22 июля)

Раку рекомендуется на время забыть о любых хитроумных планах и стратегических ходах в общении со своим избранником. Это надо оставить до лучших времен. Звезды сегодня склоняют Рака к искренности и душевности. Проявив эти качества в общении с любимым человеком, он способен вызвать партнера на взаимную откровенность, что позволит им лучше узнать друг друга и сделать свои отношения еще крепче.

Лев (23 июля – 22 августа)

Обстоятельства могут пролить Льву свет на его отношения с любимым человеком, представив их в совершенно неожиданном ракурсе. Эту информацию он может получить откуда угодно – из разговора, письма, а может быть, путем логического сопоставления всех известных ему фактов. Если Лев с его партнером переживает сложный жизненный этап, события сегодняшнего дня могут указать на его настоящую причину и подсказать пути, как эту причину устранить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды обещают Деве неожиданные события и перемены в личной жизни. Пусть ее не смущает тот факт, что она, как ей кажется, к ним еще не готова. Сегодня в Деве достаточно решимости и авантюрной жилки, чтобы смело идти навстречу новому, а не прятаться от него. Такой настрой способен творить чудеса. Главное, держать руку на пульсе и внимательно следить за ситуацией, чтобы понять, когда и какие именно шаги нужно совершить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будут все возможности для того, чтобы завязать новое знакомство. Они чувствуют, что перемены назрели, и находятся в поиске своей любви? Тогда это их день! Конечно, Весы и раньше вряд ли сидели сложа руки, и у них есть для рассмотрения несколько более-менее подходящих кандидатов на их сердце, однако Весам следует приготовиться к тому, что сегодня этот список пополнится. Причем, возможно, сразу несколькими вариантами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпиона ждет достаточно беспокойный день и чувство, что ситуация выходит у него из-под контроля. Только во второй половине дня он сможет опять стать хозяином положения и спланировать вечер так, как этого захочет. Чтобы окончательно прийти в себя, Скорпиону стоит сегодня назначить любимому человеку свидание в каком-нибудь тихом, романтичном и уютном месте. Никаких зажигательных танцев и караоке! Ужин при свечах и расслабляющая ванна помогут ему настроиться на волну нежности и любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу что-то изменить в своих отношениях с любимым человеком или же внести в них нотку новизны. Не нужно менять слишком многое – вполне достаточно лишь нескольких штрихов, чтобы и Стрелец, и его избранник смогли почувствовать разницу. Результат таких маленьких перемен в личной жизни, затеянных сегодня, может обоих приятно удивить, сделав связь гораздо гармоничнее и прочнее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерога будет возможность завязать любовное знакомство – если только Козерог из-за лени не упустит свой шанс. Так что если ему поступит предложение куда-нибудь сходить, даже если делать этого очень не хочется, есть смысл согласиться. На дружеской вечеринке, в кино или даже на свидании с надоевшим поклонником сегодня Козерог может встретить и впустить в свою жизнь нового, по-настоящему интересного человека.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Даже если сегодня Водолей тщательно продумал весь свой день, ему следует быть готовым к любым неожиданностям. Запланированное свидание имеет шансы оказаться не таким, как он рассчитывал, зато судьба приготовила Водолею сегодня немало сюрпризов – в том числе и возможное знакомство с человеком, с которым у него возникнет симпатия. Что делать с этим знакомством дальше, решать ему. Возможно, с его помощью Водолей заставит своего партнера немного поревновать, чтобы вернуть в отношения прежнюю страсть и любовь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если браки действительно заключаются на небесах, то сегодня у Рыб будет шанс это проверить. Если они одиноки и готовы к новым отношениям, сегодня судьба может свести их со своей второй половинкой в любой момент – даже тогда, когда они этого совсем не ждут. Поэтому, чтобы любовные стрелы Амура не застали Рыб врасплох, неплохо быть весь день "во всеоружии". Даже дома им надо постараться выглядеть соблазнительно, а вечером – выбраться куда-нибудь при полном параде. Судьба судьбой, а под лежачий камень, как известно, вода не течет.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.