Мужское и женское: врач рассказал, как решить проблему бесплодия

С каждым годом все больше казахстанских семей не могут завести детей. Если раньше эта проблема чаще всего касалась возрастных пар, то сейчас за помощью к врачам обращаются и молодые люди. В чем причина этого недуга и какие методики и технологии применяются, в материале Zakon.kz.

По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), частота бесплодия в казахстанских парах варьируется от 12% до 17%. То есть фактически каждая шестая пара сталкивается с проблемами фертильности.

В целом, медики различают бесплодие относительное и абсолютное. К первому виду относятся случаи, при которых удается установить и устранить причины нарушений в организме пациента. Под абсолютным бесплодием подразумевают необратимые физиологические изменения, к примеру, травматические повреждения или удаление половых желез.

Также бесплодие подразделяют на первичное и вторичное. При первичном бесплодии беременности в анамнезе нет вообще, хотя ведется регулярная половая жизнь без любых средств и методов контрацепции. О вторичном говорят, если имело место хотя бы одно зачатие плода.

Признаки бесплодия

К сожалению, у относительного бесплодия нет симптомов, а это значит, его нельзя начать лечить на ранней стадии. Единственный его признак – это отсутствие беременности в течение года при регулярных половых контактах. Чтобы избежать рисков и быть уверенным в своем и здоровье партнера, репродуктолог Вячеслав Локшин рекомендует серьезно отнестись к планированию ребенка и обратиться к специалистам как можно раньше.

"Процесс подготовки к беременности довольно сложный и включает в себя несколько этапов. Начинать планирование стоит за несколько месяцев до того времени, когда пара предполагает произвести зачатие малыша. Врачи назначат необходимые анализы и обследования как для мужчины, так и для женщины. И уже исходя из них будет известно, какие шансы у них стать родителями ", – сказал Вячеслав Локшин.

Причины

Стоит отметить, что бесплодие не появляется просто так. Практически во всех случаях бесплодие – это последствия болезней, перенесенных в детстве или в подростковом возрасте, а также результат неправильного образа жизни.

"Стоит обратить внимание, что если мужчина переболел половой инфекцией, а женщина сделала аборт, то в будущем им будет сложно завести малыша. Бесплодие могут вызвать и болезни из детства. К примеру, для мальчиков очень опасен эпидемический паротит, или, как его в народе называют, "свинка", а у женщин бесплодность может вызвать перенесенный в детстве тонзиллит. Также стоит отметить, что немалый процент людей с таким диагнозом наблюдается среди людей с излишним весом", – пояснил специалист.

Негативно на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин также влияет неблагоприятная экология. Токсичные вещества откладываются в организме человека и в первую очередь отразятся на фертильности. Кстати, врачи отмечают, что бесплодных пар намного больше в крупных городах, нежели в отдаленных поселках, где воздух намного чище.

Профилактика мужского бесплодия

Существует несколько способов профилактики бесплодия у мужчин. Все они касаются нормализации выработки здоровой спермы с активными сперматозоидами.

Для будущего отца важны:

Занятия умеренными физическими нагрузками. Отказ от алкоголя, курения и жирных блюд. Полноценный сон, избегание стресса. Недопущение перегрева половых органов из-за неудобного белья. Соблюдение интимной гигиены, своевременное лечение заболеваний мочеполовой системы.

Главная мера профилактики мужского бесплодия – своевременное обращение к врачу. Грамотная диагностика и вовремя назначенное лечение предотвратят многие проблемы с репродуктивным здоровьем в будущем.

Профилактика женского бесплодия

Профилактика женского бесплодия заключается в предупреждении заболевания половых органов, исключении беспорядочных половых связей, соблюдении здорового образа жизни. В первую очередь врачи рекомендуют:

Отказ от раннего начала половой жизни. Выбор правильной одежды, исключающей переохлаждение половых органов. Отказ от абортов, способных вызвать развитие спаечных процессов в придатках. Использование средств защиты от болезней, передающихся половым путем. Отказ от употребления алкоголя и курения.

Главная мера профилактики женского бесплодия – регулярное посещение гинеколога. Это необходимо, чтобы в случае заболевания женской половой сферы выявить его на раннем этапе.

Всегда есть шанс

Если супружеской паре все-таки поставили диагноз "бесплодие" и медикаментозная терапия не дала никаких результатов, единственный шанс для них стать родителями – это воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.

ЭКО представляет собой оплодотворение яйцеклетки вне тела женщины. На первом этапе проводится стимуляция овуляции при помощи специальных гормональных препаратов. После производится извлечение яйцеклеток посредством пункции яичников. Мужские и женские половые гаметы соединяют в лабораторных условиях. Полученный материал направляется в инкубатор, где содержится до шести дней. После этого эмбрион подсаживают в полость матки для дальнейшего развития.

Шансы на успех зависят от возраста супругов, особенно женщин. Так, после 35 лет они снижаются. Считается, что в среднем пациентке, чтобы получить долгожданного наследника, нужно пройти три процедуры ЭКО – это до 38 лет. Если старше, то от трех до шести.

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Ранее стоимость одной процедуры была более 1 млн тенге. С 2010 года в Казахстане эта услуга оказывается совершенно бесплатно.

Квоту на эту операцию могут получить абсолютно все граждане с этим недугом и подтвержденным отсутствием эффекта от лечения. Услуга доступна и женщинам, не состоящим в браке, – в этом случае, как правило, используется донорская сперма.