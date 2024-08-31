Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие сюрпризы принесет ретроградный Уран

Какие сюрпризы принесет ретроградный Уран, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 20:20 Фото: pixabay
С 1 сентября 2024 года Уран начинает ретроградное движение, что знаменует собой начало периода перемен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет thegirl.ru, в отличие от ретроградного Меркурия, это явление не несет в себе таких негативных последствий, но вы наверняка почувствуете желание перемен и стремление к внутренней свободе. В этот день важно проанализировать свои истинные желания, которые ранее были скрыты не только от окружающих, но и от вас самих. Ретроградный Уран будет проходить в знаке Тельца, что означает, что перемены будут происходить постепенно и плавно, без резких скачков.

Будьте готовы к тому, что привычный уклад может измениться, и это абсолютно нормально. Уран, как планета-покровитель Водолея, поощряет смелые решения, свободу самовыражения и выход за рамки обыденного.

Звезды советуют не торопиться, прислушиваться к своей интуиции и планировать новые, даже рискованные проекты. Для тех, кто давно обдумывал переезд, это отличное время, чтобы реализовать свои планы — результаты будут весьма положительными. Однако, если что-то не получается сразу, не стоит торопиться или давить на события. В период ретроградного Урана поспешность может только усложнить ситуацию.

Ранее известный российский астролог Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака ожидает богатство в начале осени.

Читайте также

Трихолог назвала продукты для укрепления волос
Трихолог назвала продукты для укрепления волос
Айсулу Омарова
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: