Что знаки зодиака не любят больше всего

Астрологи определи самые нелюбимые действия и моменты у каждого знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Итак, по данным Telegram-канала "Гороскопы", овны не любят несправедливость, ложь и ограничения. Тельцы – частые изменения, некомпетентность и непрактичность.

Близнецы не переносят скуку, однообразие и поверхностность. Раки никогда не примут грубость, бесчувственность и предательство.

Львы против неуважения, пренебрежения и конкуренции. Девы терпеть не могут беспорядок, неорганизованность и несовершенство.

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Весы не хотят сталкиваться с несправедливостью, дисгармонией и нерешительностью. Скорпионы не любят обман и потерю контроля.

Стрельцы не простят ограничения, рутину и пессимизм. Козероги – неудачи, критику и некомпетентность.

Водолеи против конформизма, ограничений и скуки. Рыбы не любят жестокость, отсутствие сострадания и воображения.

А с 1 сентября Уран начинает ретроградное движение.