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В сентябре 2024 года ожидаются четыре мощные магнитные бури

В сентябре ожидаются мощные магнитные бури: когда их ждать, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 00:35 Фото: pixabay
Начало осени не принесет облегчения метеозависимым людям. После насыщенных солнечными возмущениями летних месяцев сентябрь также не станет исключением — ожидается несколько мощных магнитных бурь, сообщает Zakon.kz.

Издание "Городские порталы" подготовило календарь-подсказку для отслеживания здоровья.

Магнитные бури в сентябре 2024 года

По прогнозам ученых, в сентябре геомагнитная активность будет повышенной, что не сулит ничего хорошего для метеозависимых. В этом месяце ожидается четыре сильных магнитных бури, четыре умеренных и две слабых.

3 сентября — слабая магнитная буря с геомагнитным возмущением в три  балла.

8 сентября — сильная магнитная буря с интенсивностью шесть баллов по 10-балльной шкале.

Еще более мощная буря прогнозируется на 10 сентября, когда геомагнитная активность достигнет семи баллов.

15, 16 и 17 сентября ожидаются умеренные магнитные бури, каждая по четыре балла.

23 сентября — солнечная активность вновь возрастет, вызвав сильную магнитную бурю мощностью пять баллов.

24 сентября ситуация ухудшится: прогнозируется буря силой шесть баллов.

Однако 25 сентября геомагнитная активность снизится до четырех баллов, что укажет на умеренную бурю.

28 сентября — последняя магнитная буря месяца будет слабой с интенсивностью всего три балла.

Таким образом, сентябрь обещает быть непростым для тех, кто чувствителен к изменениям в геомагнитной активности.

Ранее сообщалось, что под утро 28 августа 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря

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