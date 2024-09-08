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О каких болезнях может говорить неприятный запах изо рта, рассказала врач

запах изо рта, стоматология, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 11:12 Фото: pixabay
Неприятный запах изо рта, который пугает окружающих и вызывает чувство стыда у самого человека, – явление, известное как галитоз. Российский врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, чем вызван этот феномен и как с ним бороться, сообщает Zakon.kz.

В интервью аif.ru доктор пояснила, что эта проблема, несмотря на свою распространенность, по-прежнему остается табуированной темой, о которой большинство предпочитает умалчивать. Но замалчивание лишь усугубляет ситуацию, в то время как современная медицина располагает множеством эффективных способов диагностики и лечения галитоза.

"В основе галитоза лежит процесс гниения органических веществ, происходящий в полости рта. Основными источниками неприятного запаха являются язык, десны и зубы. В их глубине поселяются бактерии, которые разлагают остатки пищи, слюну и отмершие клетки, выделяя при этом летучие сульфидные соединения", – пояснила Сумцова.

Принято различать несколько типов галитоза:

  • физиологический (естественный) – вызывается естественными процессами в организме;
  • патологический – признак заболевания или нарушения функции органов.

Физиологический галитоз может быть связан с приемом определенной пищи (лук, чеснок), курением, а также возникать по утрам натощак. Такой запах обычно исчезает после приема пищи, полоскания рта или чистки зубов.

"Патологический галитоз – более серьезное явление, требующее пристального внимания. Он может быть симптомом различных заболеваний, относящихся как к полости рта, так и к другим органам", – отметила стоматолог.

По ее словам, основных причин патологического галитоза несколько. В первую очередь, заболевание ротовой полости.

"К ним относятся кариес и воспаление пульпы, воспаление десен (гингивит, пародонтит), сухость слизистой (синдром Шегрена), налет на языке и неудовлетворительная гигиена полости рта", – рассказала Сумцова.

Также провоцировать заболевание могут проблемы с пищеварением и недуги, связанные с дыхательной системой, – хронический бронхит, пневмония, воспаления пазух носа и туберкулез.

"Влиять на неприятный запах изо рта могут эндокринные нарушения. Это сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Также такой эффект могут вызвать нарушение функции почек, прием некоторых лекарственных препаратов, онкология и даже депрессия", – отметила врач.

Стоматолог пояснила, что диагностика галитоза включает несколько этапов. Все начинается со сбора анамнеза – выяснение образа жизни пациента, предшествующих заболеваний, вредных привычек. Это позволяет определить возможные первопричины.

"Далее врач осматривает полость рта – оценивает состояние зубов, десен, языка, определяет наличие и характер налета. Исключает воспалительные процессы. Немаловажную роль играет и оценка запаха. Для этого врач использует специальные методики – органолептическую (обоняние) и с помощью портативных сульфидных мониторов, которые измеряют концентрацию летучих сульфидных соединений в выдыхаемом воздухе", – рассказала Сумцова.

При необходимости пациентам назначают дополнительные исследования. Это может быть эндоскопия желудка, анализ крови, мочи, рентген легких и так далее в зависимости от предполагаемой причины галитоза.

Доктор отметила, что комплексный подход к диагностике важен, так как галитоз может быть симптомом более серьезных заболеваний. Только выявление первопричины позволит подобрать эффективное лечение.

Ранее врачи рассказали, каким должен быть запах от здорового человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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