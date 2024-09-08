О каких болезнях может говорить неприятный запах изо рта, рассказала врач
В интервью аif.ru доктор пояснила, что эта проблема, несмотря на свою распространенность, по-прежнему остается табуированной темой, о которой большинство предпочитает умалчивать. Но замалчивание лишь усугубляет ситуацию, в то время как современная медицина располагает множеством эффективных способов диагностики и лечения галитоза.
"В основе галитоза лежит процесс гниения органических веществ, происходящий в полости рта. Основными источниками неприятного запаха являются язык, десны и зубы. В их глубине поселяются бактерии, которые разлагают остатки пищи, слюну и отмершие клетки, выделяя при этом летучие сульфидные соединения", – пояснила Сумцова.
Принято различать несколько типов галитоза:
- физиологический (естественный) – вызывается естественными процессами в организме;
- патологический – признак заболевания или нарушения функции органов.
Физиологический галитоз может быть связан с приемом определенной пищи (лук, чеснок), курением, а также возникать по утрам натощак. Такой запах обычно исчезает после приема пищи, полоскания рта или чистки зубов.
"Патологический галитоз – более серьезное явление, требующее пристального внимания. Он может быть симптомом различных заболеваний, относящихся как к полости рта, так и к другим органам", – отметила стоматолог.
По ее словам, основных причин патологического галитоза несколько. В первую очередь, заболевание ротовой полости.
"К ним относятся кариес и воспаление пульпы, воспаление десен (гингивит, пародонтит), сухость слизистой (синдром Шегрена), налет на языке и неудовлетворительная гигиена полости рта", – рассказала Сумцова.
Также провоцировать заболевание могут проблемы с пищеварением и недуги, связанные с дыхательной системой, – хронический бронхит, пневмония, воспаления пазух носа и туберкулез.
"Влиять на неприятный запах изо рта могут эндокринные нарушения. Это сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Также такой эффект могут вызвать нарушение функции почек, прием некоторых лекарственных препаратов, онкология и даже депрессия", – отметила врач.
Стоматолог пояснила, что диагностика галитоза включает несколько этапов. Все начинается со сбора анамнеза – выяснение образа жизни пациента, предшествующих заболеваний, вредных привычек. Это позволяет определить возможные первопричины.
"Далее врач осматривает полость рта – оценивает состояние зубов, десен, языка, определяет наличие и характер налета. Исключает воспалительные процессы. Немаловажную роль играет и оценка запаха. Для этого врач использует специальные методики – органолептическую (обоняние) и с помощью портативных сульфидных мониторов, которые измеряют концентрацию летучих сульфидных соединений в выдыхаемом воздухе", – рассказала Сумцова.
При необходимости пациентам назначают дополнительные исследования. Это может быть эндоскопия желудка, анализ крови, мочи, рентген легких и так далее в зависимости от предполагаемой причины галитоза.
Доктор отметила, что комплексный подход к диагностике важен, так как галитоз может быть симптомом более серьезных заболеваний. Только выявление первопричины позволит подобрать эффективное лечение.
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