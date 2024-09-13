Не усложняйте: как быстро и просто приучить кошку к воде

Почти для каждого владельца кота одна мысль о купании питомца становится кошмаром. Однако, если помнить о маленьких нюансах, то в процессе можно избежать поцарапанных рук хозяина и испуга животного, сообщает Zakon.kz.

Почему кошки так не любят мыться

В ветеринарной клинике "Медвет" подчеркивают, у кошки на коже есть особый защитный слой, который при купании смывается.

Это, продолжают специалисты, вызывает у животного большой дискомфорт и является одной из причин, вследствие которых нельзя часто мыть кошку.

Кроме того, кошки терпеть не могут, когда кто-то ограничивает их свободу, а как раз это и происходит, когда животное насильно удерживается в ванне.

Это влечет за собой протестное поведение, выражающееся в шипении и жалобных и угрожающих мяуканьях, и борьбу, когда в ход идут зубы и когти. Еще кошки боятся громких звуков. Шум потока льющейся воды может напугать животное.

Этапы купания

Перед купанием тщательно подготовьтесь: аккуратно и тщательно вычешите животное, разберите колтуны, если они есть. Также подстригите когти специальными ножничками.

Желательно мыть животное в небольшой и неглубокой емкости, а для того, чтобы кошка чувствовала себя более устойчиво и не скользила, можно на дно подстелить полотенце.

Кошек можно купать в теплой воде, температура которой примерно 40 градусов.

Погружайте животное в воду медленно, придерживайте голову, чтобы вода не попала в нос и уши.

Далее нанесите специальный шампунь на шерсть, не трогая мордочку. Затем осторожно смойте его до характерного "скрипа шерсти". Проведите ладонью по телу кошки, вы должны почувствовать, как шерсть будет "скрипеть".

После купания вода должна немного стечь. Достаньте кошку из ванной, закутайте в полотенце и подержите некоторое время на руках.

Для высушивания аккуратно промокните кошку полотенцем. Если полотенце полностью мокрое, его необходимо заменить на сухое. При этом необходимо исключить появление сквозняков иначе животное может простудиться.

Приучать кошку к купанию нужно, по возможности, с раннего возраста, чтобы котенок привык к таким процедурам, тогда у вас не будет проблем в будущем.

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