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Не усложняйте: как быстро и просто приучить кошку к воде

Не усложняйте: как быстро и просто приучить кошку к воде, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:19 Фото: pxhere
Почти для каждого владельца кота одна мысль о купании питомца становится кошмаром. Однако, если помнить о маленьких нюансах, то в процессе можно избежать поцарапанных рук хозяина и испуга животного, сообщает Zakon.kz.

Почему кошки так не любят мыться

В ветеринарной клинике "Медвет" подчеркивают, у кошки на коже есть особый защитный слой, который при купании смывается.

Это, продолжают специалисты, вызывает у животного большой дискомфорт и является одной из причин, вследствие которых нельзя часто мыть кошку.

Кроме того, кошки терпеть не могут, когда кто-то ограничивает их свободу, а как раз это и происходит, когда животное насильно удерживается в ванне.

Это влечет за собой протестное поведение, выражающееся в шипении и жалобных и угрожающих мяуканьях, и борьбу, когда в ход идут зубы и когти. Еще кошки боятся громких звуков. Шум потока льющейся воды может напугать животное.

Этапы купания

Перед купанием тщательно подготовьтесь: аккуратно и тщательно вычешите животное, разберите колтуны, если они есть. Также подстригите когти специальными ножничками.

Желательно мыть животное в небольшой и неглубокой емкости, а для того, чтобы кошка чувствовала себя более устойчиво и не скользила, можно на дно подстелить полотенце.

  • Кошек можно купать в теплой воде, температура которой примерно 40 градусов.
  • Погружайте животное в воду медленно, придерживайте голову, чтобы вода не попала в нос и уши.
  • Далее нанесите специальный шампунь на шерсть, не трогая мордочку. Затем осторожно смойте его до характерного "скрипа шерсти". Проведите ладонью по телу кошки, вы должны почувствовать, как шерсть будет "скрипеть".
  • После купания вода должна немного стечь. Достаньте кошку из ванной, закутайте в полотенце и подержите некоторое время на руках.
  • Для высушивания аккуратно промокните кошку полотенцем. Если полотенце полностью мокрое, его необходимо заменить на сухое. При этом необходимо исключить появление сквозняков иначе животное может простудиться.

Приучать кошку к купанию нужно, по возможности, с раннего возраста, чтобы котенок привык к таким процедурам, тогда у вас не будет проблем в будущем.

Ранее мы рассказывали, почему хозяева бенгальских кошек чаще других разочаровываются. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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