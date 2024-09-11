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Почему хозяева бенгальских кошек чаще других разочаровываются

Почему хозяева бенгальских кошек чаще других разочаровываются, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:41 Фото: pxhere
Бенгальская кошка впервые была представлена на выставке в 1987 году. Через четыре года породу официально зарегистрировали и допустили к породному разведению. Владельцы этих домашних животных перечислили их особенности, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что бенгалы очень энергичны, проворны и игривы. Они требуют внимания от людей, особенно хозяев. Любознательны и хорошо уживаются с другими домашними животными.

Однако есть и недостатки:

  • необходимость большого жизненного пространства для реализации потребностей в движении;
  • невозможность завести аквариумных рыбок и грызунов, поскольку у этих кошек высоко развит охотничий инстинкт;
  • высокая стоимость питомца.

Кроме того, согласно сообщению издания РБК Life, бенгалы очень привередливы в питании, так как отличаются чувствительным пищеварением.

Питомцы плохо переносят эксперименты с едой: им нужен постоянный рацион, учитывающий эти особенности. Лучше всего выбирать корм с ветеринарным врачом, который оценит особенности здоровья кошки.

Владельцы этих животных также перечислили еще несколько особенностей породы.

  • Кошки этой породы очень умные и злопамятные, они подло мстят.
  • Очень громкие. Эта порода не из ленивых, и они будут громко заявлять о своем присутствии. Многие отказываются от этой породы как раз из-за криков.
  • Я пыталась отвлечь ее всеми игрушками, но громить дом ей нравилось больше. Она буквально носилась по квартире как сумасшедшая, снося стулья и падая вместе с ними, чем довела собаку до инфаркта.
  • Любитель пообщаться и поорать. Вот тут сто раз подумайте, сможете ли вы жить с этим. Орет внезапно, очень громко, разными интонациями. Всегда требуется ласка, внимание.

Одно из названий дикой бенгальской кошки – "леопардовая кошка", поэтому может возникнуть предположение о ее близком родстве с леопардом. На самом деле она не ближе к леопарду, чем обычная домашняя кошка, хотя результат гибридизации с другим родом – родом восточные кошки.

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