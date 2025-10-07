Как приучить кошку к переноске: полезные и простые советы

Многие владельцы кошек сталкиваются с одной и той же проблемой: как только питомец замечает переноску, начинается стресс. Некоторые кошки убегают и прячутся, других приходится заталкивать внутрь – что превращается в неприятный опыт и для животного, и для хозяина, сообщает Zakon.kz.

Если верить сайтам для владельцев домашних животных, важно создать позитивные ассоциации с переноской, чтобы кошка была готова проводить в ней время, не проявляя признаков стресса или агрессии.

Вот несколько советов.

Приучая кошку к переноске, действовать надо в ее темпе, использовать положительное подкрепление в виде лакомств и игрушек и следить за признаками тревоги.

Принеся домой переноску для кошки, положите внутрь газету, моющееся одеяло или полотенце, чтобы избежать проблем с туалетом в пути. Лучше всего выбрать синтетический материал, который впитает жидкость и обеспечит питомцу комфорт.

Помимо подстилки, пригодится знакомое животному одеяло или полотенце, чтобы накрыть переноску во время поездки. Если вы идете к ветеринару, он может использовать его, чтобы окружить кошку во время осмотра. Знакомый запах действует на кошек успокаивающе, особенно если они испытывают стресс.

Зоопсихолог Татьяна Куликова в разговоре с РБК Life подчеркивает, что приучить к переноске маленького котенка довольно просто:

"Просто оставьте переноску на полу или на невысоком шкафу, постелите внутрь мягкую подстилку, насыпьте кошачьей мяты и положите еды. Котенок сам с удовольствием залезет в переноску и исследует ее. Возможно, что через несколько дней вы заметите, что котенок уже то и дело укладывается спать внутри переноски или играет в ней".

Со взрослой кошкой, которая переноску видела пару раз в жизни, будет посложнее.

"Опять же, мы переноску ставим в квартире в качестве домика и начинаем кошку кормить возле переноски, а потом и внутри нее. Когда кошка научится сама заходить в переноску за мисочкой с кормом, начинаем закрывать и открывать дверцу. После того, как кошка позволит закрывать дверцу на то время, пока она ест, мы начнем приподнимать переноску и делать с ней круг по комнате. Так мы приучаем кошку к тому, что переноска может двигаться в пространстве". Татьяна Куликова

Однако, если кошка постоянно плохо себя чувствует в дороге, испытывает сильный дискомфорт, тяжело дышит, у нее синеет язык, она теряет сознание, кашляет, ее постоянно рвет, то это повод прекратить приучение, выяснить причину состояния питомца и разобраться, что не так со специалистом.

